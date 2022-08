Observatorio Social de Transporte: es inminente la implementación de la tarjeta SUBE en la ciudad.

El pasado miércoles 24 de agosto se realizó en la ciudad de Rosario el Observatorio Social de Transporte, donde se tomó nuevamente una toma de frecuencias en las intersecciones de las calles Santa Fe y Laprida. Fueron 18 líneas del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), analizadas que equivalen al 37 % de los colectivos del sistema.

La edil Silvana Teisa analizó el estudio y expresó que notaron una leve mejoría de algunas de las frecuencias en particular, “lo que no quiere decir que sea la frecuencia ideal para los usuarios y usuarias”, apuntó la concejala peronista

Los datos que arrojó el estudio del observatorio, cuyo responsable es Carlos Fernández Priotti fue que las líneas 126 negro y rojo – que en otros tiempos tuvieron mejor frecuencia - en la actualidad tienen una demora de entre 30 minutos y una hora, demostrando que falto un colectivo realizando el recorrido.

Además, “hemos notado también que las líneas 106 roja y la negra tienen una demora de una hora aproximadamente”, informó la concejala. Tanto la edil como Fernández concordaron que “estos colectivos atienden la zona noroeste, dejando a los pasajeros de esos barrios esperando en las paradas por un largo tiempo”

Por su parte, Priotti informó que se detectaron varios coches de Rosario Bus circulando en infracción a la ordenanza con piso alto. Al respecto Silvana Teisa agregó: “Nos llamó mucho la atención que esten circulando estos colectivos que no estan contemplados en el pliego, estos no permiten que personas con movilidad reducida los puedan utilizar. También corroboramos que ninguna de las 11 paradas inteligentes que se instalaron, de las 40 que se iban a colocar, no están funcionando.”

Reunión con el ENTE de la Movilidad.

Tras la reunión de este martes de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia del Transporte Público en el Ente de la Movilidad la concejal Silvana Teisa informó que, con respecto a los coches que están en falta “nos respondieron que tienen necesidad de utilizarlos por esta emergencia, reconociendo que faltan colectivos aptos para las personas con movilidad reducida”, “lo que deja en manifiesto la dificultad que vamos a tener a la hora de que la líneas vuelvan a sus recorridos habituales con la cantidad de coches disponibles que hay”, apuntó la edil

Según el organismo, “la falta de los coches acordes a la ordenanza y la falta de las terminales inteligentes, es un problema con los proveedores”, apuntó Teisa agregando que, eEn cuanto a las unidades que están saturadas de pasajeros, “desde el ENTE indicaron que “en estos días se van a reforzar.”

Por otra parte, la edil comunicó una noticia muy importante tras la reunión con el organismo: “Con el correr de estas jornadas se estaría firmando el convenio para la implantación de la tarjeta SUBE, lo que haría que en el transcurso de 120 días ya estaría implementada en la ciudad de Rosario.”

“Esto nos pone muy contentas y contentos, la implementación de la tarjeta nacional de transporte viene a transparentar el sistema, vamos a saber cuántos coches hay en las calles, que frecuencias tienen, cuántos son los usuarios y sobre todo abre el abanico de beneficiarios y así se mejorara el sistema.”, finalizó Teisa.