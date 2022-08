Cómo jubilarse sin aportes: cobran $34.000 y acceden a bono de $7.000 con requisitos

Desde ANSES se pueden tramitar una serie de beneficios para aquellas personas sin aportes. Se trata de la Pensión por Vejez y la PUAM, en pocos pasos cómo acceder y cuáles son los requisitos.



La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispone de una serie de beneficios para aquellas personas que no tienen aportes hechos y que aún no están jubiladas o alcanzadas por algún tipo de cobertura previsional. Se trata de la Pensión por Vejez y la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), con montos de hasta $34.000, con requisitos.



Se trata de dos beneficios claves para aquellas personas mayores de 65 años sin cobertura previsional, explicaron desde ANSES. Para ello los interesados podrán realizar el trámite, de forma rápida y sin intermediarios, para acceder al beneficio sin aportes previos. Además suman desde septiembre el pago de un bono, confirmó el Gobierno.



Cómo jubilarse sin aportes: Pensión por vejez, qué es y requisitos

Se trata de una pensión destinada a aquellas personas de con 70 años de edad o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva, al momento de realizar el trámite.

El monto de la Pensión por vejez será equivalente al 70% de un haber mínimo. De este modo, teniendo en cuenta el salario mínimo que tendrá aumento en septiembre por la Ley de Movilidad Jubilatoria, el titular del beneficio cobrará $30.346,84.

Quiénes pueden cobrar la Pensión por Vejez

Personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva.

En caso de fallecimiento del titular, tienen derecho a cobrarla el viudo o concubino mayor de 70 años, incapacitado, que haya convivido los últimos 5 años anteriores al fallecimiento.

Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.

Los extranjeros deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

No cobrar, el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen de previsión.

No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

En el caso de un matrimonio, la pensión a la vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.

La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.

Cómo es el trámite para Pensión por Vejez

La gestión del trámite de Pensión por Vejez es presencial y sin turno, en cualquiera de las sedes de ANSES. Allí se debe concurrir con:

DNI original y copia.

Formulario PS 6.18 Solicitud de prestaciones previsionales (marcar OTRAS en el tipo de prestación solicitada y aclarar Prestación por Vejez).

Revisá si tus datos personales y relaciones familiares están actualizados en Mi ANSES.

Si no están actualizados, deberás presentar la documentación personal de tu grupo familiar cuando vayas a solicitar la prestación, junto con el formulario PS 6.18 Solicitud de prestaciones previsionales.

Cómo jubilarse sin aportes: Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), qué es y requisitos

La Pensión Universal para el Adulto Mayor o PUAM es una prestación que otorga ANSES a las personas mayores de 65 años que, igualmente, no cuentan con ninguna jubilación o pensión.

En este caso, se cobra el equivalente al 80% de un haber mínimo. Tras el aumento de septiembre estipulado por la Ley de Movilidad Jubilatoria, el monto alcanza los $34.682,70.

Quiénes pueden cobrar la Pensión PUAM

A partir del mes de mayo, ANSES lanzó la campaña Ahora es más fácil jubilarte con el objetivo de acompañar a las argentinas y los argentinos durante todo su trámite jubilatorio.

De esta forma, el día que cumple la edad para jubilarse (60 si son mujeres y 65 si son varones) van a poder acercarse sin turno a la oficina de ANSES más cercana, de forma personal y con DNI a la oficina del organismo más cercana a su domicilio para iniciar el trámite jubilatorio.

Las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI, pueden acceder al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual) y a los créditos ANSES.

Cómo es el trámite para Pensión PUAM

Solicitá un turno para atenderte en la oficina de ANSES más cercana a tu domicilio de forma presencial.

Bono para jubilados: cuánto se paga y quiénes lo cobran

Además del aumento confirmado por ANSES, los jubilados y pensionados van a cobrar un bono de hasta 7 mil pesos, como compensación por la aceleración inflacionaria de los últimos meses. De esta forma, el haber mínimo para quienes cobren el plus completo pasará a 50.353 pesos.

El aumento fue oficializado por el ministro de Economía Sergio Massa y la titular de ANSES, Fernanda Raverta. El bono de hasta 7 mil pesos se pagará cada mes entre septiembre y noviembre.

En diciembre tendrá lugar el próximo incremento a través de la movilidad. El refuerzo alcanzará a unas 6,1 millones de personas, lo que implica el 85% del total de jubilaciones que paga el Estado nacional.

El monto será escalonado, desde los $7.000 para los haberes mínimos hasta $4.000 para quienes cobren dos jubilaciones mínimas. Las fechas de cobro del bono serán según terminación de documento, de acuerdo al calendario de pagos de ANSES.