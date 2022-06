El Presidente visitó a Milagro Sala, internada en Jujuy, y denunció "un sistema de persecución"

El presidente Alberto Fernández afirmó que "se ha instaurado un sistema de clara persecución" contra la dirigente social Milagro Sala, a quien visitó este miércoles en la clínica privada de la capital de la provincia de Jujuy, donde se encuentra internada desde el lunes, y consideró que "lo que le está pasando es el resultado de las decisiones de la justicia de Jujuy".

Además, en una entrevista para C5N, recordó que "no puede indultar" a Sala porque la referente "ha sido juzgada por tribunales provinciales" y "quien puede indultarla es el gobernador de la provincia".

"En un Estado de derecho todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", dijo Fernández en declaraciones al canal televisivo y recordó que "desde hace mucho tiempo vengo planteando preocupación por las cosas que pasan en la Justicia y particularmente con Milagro Sala, por la forma en que está detenida, la naturaleza de los procesos, por las maniobras persecutorias".

"La Justicia argentina es responsable", añadió y subrayó: "Les pido a los que me piden que indulte a Milagro que lean la Constitución. No me pueden pedir que haga un gesto que sea contradecir a la Constitución".

Más temprano, en una rueda de prensa que ofreció esta tarde en la clínica donde la dirigente social está internada, el Presidente advirtió: "Lo he planteado una y mil veces desde que empezó la persecución. Ninguna sociedad funciona bien sin un estado de derecho que respete los derechos humanos. Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar los derechos humanos", y precisó que su evolución es "buena".

Fernández visitó a Sala por alrededor de una hora y estuvo sentado al lado de su cama en la Unidad Coronaria para conocer su estado de salud, tras llegar desde el aeropuerto ubicado en Perico al sanatorio Los Lapachos, en el barrio Gorriti de la capital jujeña, donde de a poco se fueron acercando militantes de organizaciones sociales para brindar su aliento a la líder de la Tupac Amaru y también al jefe de Estado.

En la conferencia de prensa, Fernández exhortó a los Tribunales de Jujuy como a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a que empiecen a "enmendar las barrabasadas que se hicieron" en relación a la situación judicial de Sala.

"Es un caso paradigmático en la Argentina. Lo que le ocurre a Milagro no quiero que le ocurra a ningún argentino. No estoy pidiendo por su inocencia sino que estoy pidiendo el juzgamiento respetando las leyes argentinas, que los juicios se hagan sin presiones políticas, sin intencionalidades persecutorias, solo con el debido proceso", dijo.

Fernández viajó a Jujuy acompañado por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; el diputado Eduardo Valdés, y el asesor y filósofo Ricardo Forster.

En la rueda de prensa tras visitar a la dirigente jujeña, Fernández le planteó a la Justicia que tome sus "críticas del mejor modo" e instó a los jueces que intervinieron en el caso a "revisar lo que están haciendo, ya que no es un buen modelo para el país".

"A la Corte Suprema, que tiene tanta urgencia para tratar los temas que atañen a sus intereses, como el Consejo de la Magistratura o los jueces de la Cámara Federal, les pido que impriman urgencia al tratamiento de la sentencia que les llegó por vía de queja y que descansa en algún lugar de la Corte, y que, por favor, resuelva", requirió Fernández.

Y luego subrayó "la Justicia debe funcionar de otro modo a como yo siento que funciona en Jujuy", tras lo cual les pidió a los jueces de la provincia dejar de lado "teorías y doctrinas que se difundieron en los años del gobierno anterior al nuestro (por la gestión de Mauricio Macri) y que, definitivamente, contradicen la esencia del Estado de Derecho".

Sobre su decisión de volar a Jujuy con una pequeña comitiva para visitar a Sala, afirmó que para él "no es algo nuevo" y recordó que "cuando a Evo (Morales, ex presidente de Bolivia) lo derrocaron me ocupé de preservar su vida y sacarlo de Bolivia y darle asilo en nuestro país, y cuando Lula (ex presidente de Brasil) fue perseguido me ocupé de viajar a Brasil y verlo en la cárcel".

En ese contexto, al relacionarlo con el caso de Milagro Sala, advirtió que "el tema de los derechos humamos en un problema central y ninguna sociedad funciona bien sino hay un Estado de Derecho que funcione adecuadamente y donde no se respeten los derechos humanos".