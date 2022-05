Homenaje a Maradona fue pintado sobre un avión que viajará al Mundial

POR MERCEDES EZQUIAGA

Se trata de una iniciativa que se concretó a partir del trabajo del artista Maximiliano Bagnasco, quien realizó cuatro murales del fallecido astro argentino sobre la superficie de un avión privado bautizado Tango D10S que viajará a Qatar.

Si Diego Armando Maradona está inmortalizado en todos los sitios pensados -tatuado en pieles, pintado en murales, stencils, grabado en camisetas y medias, entre tantos otros- ahora llega al lugar menos esperado: la superficie de un avión, según una iniciativa que se concretó a partir del trabajo del artista Maximiliano Bagnasco, quien realizó cuatro murales del fallecido astro argentino sobre la superficie de un avión privado bautizado Tango D10S que viajará a Qatar para el Mundial de Fútbol.

El Aeropuerto de Morón fue escenario esta tarde para la presentación al público del original homenaje al número 10 de la Selección Argentina, un acto conducido por el excapitán del seleccionado argentino Juan Pablo Sorín y Agustina Casanova, cuya apertura estuvo a cargo de Juanse, quien entonó las estrofas de “Para siempre Diego”, la canción que el ex Ratones Paranoicos le dedicó al 10.

La aeronave muestra a Pelusa en su época de gloria de la selección Argentina: sonriendo al besar la Copa del Mundo, serio al momento de cantar el himno, con la casaca nacional. Su firma también se estampó en una de las alas del avión.

La idea es que el Tango D1OS vaya al Mundial de Qatar con algunos de los campeones del mundo y compañeros de Maradona del 86. Además, el avión intervenido por el artista plástico Maximiliano Bagnasco, tendrá en su interior un mini museo con camisetas, entre otras cosas que usó Diego Armando.

Una vez dentro del avión Tango D1OS, los asistentes tendrán la experiencia única y sorprendente donde podrán dejarle grabado en la cabina un mensaje para llevarle al cielo a Diego y también mediante tecnología de inteligencia artificial, con audio y video podrán hablar con el 10 y hacerle preguntas teniendo la sensación que están hablando con él, informó el grupo empresario Give and Get, a cargo de la iniciativa del Tango D1OS.

“Tuve que usar pinturas especiales, de poliuretano, que tienen todo un preparativo de media hora de duración, y también hubo que elegir determinados lugares del avión, porque no se puede en cualquier parte del exterior. La complejidad tiene que ver con la curvatura del avión. Fue bastante complejo. Durante una semana viajé todos los días a Morón, trabajamos duro y logramos transformarlo en una obra de arte. Al final creo que me volví experto en pintar aviones”, cuenta a Télam el muralista.

Bagnasco es reconocido por haber pintado el “altar” en homenaje a D10S dentro del club de Argentinos Juniors, en la avenida Boyacá, en el barrio de La Paternal, construido por el club en un espacio del predio donde antiguamente se guardaban las máquinas de cortar el césped.

Allí, el artista había retratado a Diego sonriente, con la pelota en la mano, en la época de Argentinos Juniors, disfrutando de sus primeros triunfos sobre un mural cuyas medidas son de más de dos metros de alto.

El 25 de noviembre de 2020, el día de la muerte de Maradona, mientras el mundo entero lo lloró, Bagnasco posteó en sus redes junto a una de sus creaciones realistas de Pelusa: "Te dibujé también el día que te fuiste". El posteo se viralizó y enseguida lo contactaron de medios de todo el mundo. "Desde entonces no dejé de pintarlo. La gente empezó a querer la imagen de Diego en sus casas. Desde el 25 de noviembre de 2020 no hubo una semana que yo no pinte al Diego”, había dicho el artista en entrevistas anteriores.

“El avión tiene cuatro imágenes de Maradona -dos de cada lado- aunque no son tan grandes como las que estoy acostumbrado a pintar, no deben tener más de un metro y medio o dos”, detalla el muralista y cuenta que no fue un desafío estampar a Diego bordeando las ventanitas del avión: “Eso pasa siempre en los murales en la calle, cuando hay cables, o un aire acondicionado o diferentes elementos en las paredes”.

Bagnasco estaba tan entusiasmado con la iniciativa que decidió rastrear en la historia experiencias anteriores de aviones intervenidos por artistas: “Retratos realistas como los que yo hago no había hecho nunca nadie antes. Y no sólo tuve que pintar un avión sino que nada menos del Diego”, destaca.

La consigna por parte de los organizadores - en este año mundialista- era pintar a Diego justamente en la época del 86, “con la selección, ganando la copa. Eso quería”, asegura el muralista sobre este avión que buscarán “que vuele por todo el mundo”.