Javkin habló de los “mafiosos “No nos van a ganar”

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, utilizó sus redes sociales para hablar de la situación de violencia e inseguridad que se vive en la ciudad. En la publicación, también dio cuenta de las acciones que se vienen llevando adelante por parte del municipio para combatirla.

“Somos un millón de vecinos buenos que llenamos las calles de nuestros chicos, de estudiantes, de la dignidad de la Rosario laburante y de nuestros mayores con su derecho a vivir bien después de darlo todo. Pero sabemos que también hay malos, son pocos pero mafiosos y violentos. Con su mugre buscan que tengamos miedo para hacer sus negocios”, remarcó Javkin.

Con respecto a las acciones municipales para bajar los niveles de violencia en la ciudad, el intendente destacó el proyecto para informar las inversiones sospechosas de provenir del dinero narco que presentó en el Concejo. “Está comprobado que lo que más le duele a las organizaciones criminales es cuando no pueden ganar más dinero con la extorsión y la venta de sustancias ilegales”, aseveró.



También habló sobre la iniciativa que envió a la Legislatura de Santa Fe para poder decidir quiénes son los jefes policiales y dónde se tienen que realizar los patrullajes. “No tenemos armas pero queremos estar en la mesa que define cómo y quiénes nos cuidan”.

“Junto con el Gobernador, fui a ver al Presidente y al ministro de Seguridad de la Nación. Acordamos la instalación permanente del nuevo destacamento de Gendarmería, el nombramiento de un comandante único que coordine el accionar de las fuerzas y la aceleración de las urbanizaciones en los barrios donde la pobreza se aprovecha de la pobreza y las dificultades”, añadió en el repaso. falta templanza y decisión.

Ustedes me pidieron que defienda Rosario y lo estoy haciendo, sé perfectamente que las soluciones no pueden esperar por eso trabajo en que las cosas no queden en reuniones o fotos. Me votaron para alumbrar, asfaltar, limpiar y cuidar. En lo que puedo actúo directamente, en lo que no depende de lo exijo hasta conseguirlo. Somos una ciudad de gente buena que quiere ser de paz, no nos van a ganar”, concluyó.