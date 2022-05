Se agranda y "Zaffa"

Un nuevo plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado discutió sobre el proyecto de reforma del Máximo Tribunal y entre los disertantes estuvo Raúl Zaffaroni, quién se mostró a favor y aseguró: "he tenido que firmar sentencias de materias que no conozco".



El Senado de la Nación llevó adelante este miércoles una nueva jornada de debate sobre el proyecto de reforma de la Corte Suprema de Justicia y los disertantes fueron Diego Duquelsky Gómez, profesor de Derecho de la UNPAZ y UNDAV; María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal; René Casas, exjuez de Cámara de Jujuy; y el ex supremo Raúl Zaffaroni quién fue la sorpresa de la tarde al afirmar que muchas veces firmó sentencias "de materias que no conozco".

Frente a los miembros de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, el ex miembro de la Corte se mostró a favor de la reforma y aseguró que en la actualidad el Máximo Tribunal "en cuanto a la función de control constitucional normativo que le asigna la Constitución, debe tener 100, 150 causas, que no son más que el número de causas que resuelve anualmente la Suprema Corte de Estados Unidos. Pero después tiene entre 15 y 17 mil firmas al año respecto de las arbitrariedades, de las cuales rechaza el 97% y 98%".

"Para resolver en última instancia, cualquier causa, de cualquier materia, de todo el país, uno tiene que ser un especialista en la materia; porque sino resulta que tenemos tribunales especializados abajo y un tribunal supremo multifuero", lanzó Zaffaroni



El también ex integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó cómo es el dia a dia de un ministro de la Corte: "Uno se rodea de la mejor gente que pueda, pero no es uno el que está haciendo la sentencia. Esas carpetitas circulan, se firman en serie, se pasa al pleno y se va firmando en círculo. Cuando se termina se pregunta: `¿Hemos firmado algo trascendente hoy porque nos van a preguntar los periodistas?"

Zaffaroni también reconoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación "es la más chica de todos los tribunales supremos del continente y de Europa, salvo Uruguay, que tiene 4 millones de habitantes y no sé si tiene los poderes que tiene la nuestra", al tiempo que agregó: "tenemos un problema republicano al concentrar en tres personas tantas potestades" por más "genios que sean u honestos, la concentración de poder es problemática".

"Si pensamos en una Corte que tenga Casación y control constitucional debe ser numerosa", dijo el ex ministro supremo y recordó que "la mayoría de los jueces de nuestra Corte Suprema a lo largo de 150 años han sido de la Ciudad de Buenos o de la provincia de Buenos Aires, y la gran mayoría egresados de la Universidad de Buenos Aires. Creo que es momento de que podamos pensar en una Corte federal en serio".

"Soy contrario al número de cinco que tiene la Corte Suprema, estoy a favor de un aumento del número de ministros" porque "tenemos 44 millones de habitantes, tenemos un país federal de 24 estados, tenemos diversidades culturales de todo tipo, tenemos cuestiones vinculadas con la política de género", añadió el ex juez, que propuso que el Presidente se autolimite con un decreto "y pedirle a los gobernadores que le proporcionen dos nombres, uno de un hombre y otro de una mujer, para elegir uno y así tendríamos una Corte de 24 ministros".

En la misma linea se pronunció el ex camarista del juicio a las juntas y también ex ministro de Seguridad bonaerense, Leon Arslanian, quien afirmó: "El tema del número de jueces de la Corte integra un programa. El grueso de los expedientes que se resuelven en la Corte se resuelve en el 280, en una plancha. Soy contrario al número de 5 que tiene. Estoy a favor de un aumento del número de los ministros de la Corte"

Arslanian, que fue parte del consejo consultivo para la reforma del Poder Judicial. Su propuesta es la de "ampliar el número a uno no inferior a diez con tres salas de tres y un presidente cuyo mandato debe modificarse por año"

Por ultimo, Zaffaroni no dejó de advertir que la reforma del Máximo Tribunal requiere de un esfuerzo mayor; "meterle la mano a la Corte Suprema de Justicia puede ser muy riesgoso si no se lo hace con el cuidado, la expertiz, la competencia, la mirada política pertinente".