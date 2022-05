"Este es el camino" dijo Martín Guzmán, ante empresarios y con mensaje hacia la interna

Por Liliana Franco

El ministro de Economía, ante casi 200 empresarios, afirmó que es necesario "acumular reservas". Ratificó el "compromiso absoluto" de mantener el programa económico.

“El optimismo es el motor del riesgo que asume el empresario. Si los empresarios no fuéramos optimistas no invertiremos. Hoy vamos a seguir invirtiendo gracias a su optimismo, no al nuestro”, resumió de esta manera Eduardo Eurnekian el impacto que causó la disertación del ministro Martin Guzmán convocado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Aunque luego suavizó sus palabras cuando le dijo: “Cuenta con todo nuestro apoyo”.

Ante unos 170 empresarios el titular del Palacio de Hacienda, apoyándose en filminas, disertó sobre “Argentina: Situación económica, perspectivas y oportunidades”. Si bien la mayoría de los empresarios coincidieron con el diagnóstico vertido por Guzmán, las dudas pasan más por la dirigencia política que suele “poner palos a la rueda”.



La falta de energía, de dólares, los problemas de logística, la inflación, el peso tributario, son solo alguno de los problemas comunes que afectan al mundo productivo.

Frases destacadas de Martín Guzmán

"Crecimos en 2021, estamos creciendo en 2022, y podemos seguir creciendo en 2023. Para que eso ocurra es muy importante tener cierta seriedad, racionalidad, programación, entendiendo las distintas restricciones que enfrenta el país, y administrar esas restricciones y haciendo política económica para que estas restricciones cada vez sean menos duras y cada vez haya más oportunidades".



"Le cuesta mucho a la Argentina actuar de forma programática y es necesario que eso cambie".

"Hay que acumular reservas y el tipo de cambio se tiene que mover de forma consistente con la estabilidad de la balanza de pagos".

"Para afianzar la estabilidad necesitamos que el Banco Central tenga más reservas, porque eso ayuda a anclar expectativas".

"El tipo de cambio se tiene que mover de forma consistente con la estabilidad de la balanza de pagos".



Sin hacer mención directa a la situación de las tensiones internas y los embates en particular a su persona, el ministro si se ocupó de explicar que: “La clave de cualquier esquema para atacar la inflación es transformar las expectativas. Por eso es fundamental, no sólo tener un programa económico consistente, que hemos diseñado, sino que sea creíble. Y nosotros venimos implementando ese programa”.



Para que no queden dudas de que no se cambiará el rumbo económico Guzmán aseveró: “Lo que planteamos desde el Gobierno nacional es el compromiso absoluto de seguir por esta línea sobre la base de la convicción de que es el camino para tranquilizar a nuestra economía”.

Energía

Otro de los capítulos abordados por Guzmán fue el tema Energético. En este sentido, hubo precisiones que entusiasmaron a los empresarios del sector. El ministro señaló que hoy en el mundo la agenda pasa por los temas energéticos y, Argentina tiene una gran oportunidad en este sentido.

“Hoy hay países interesados en invertir en temas energéticos”, explican los especialistas. El problema con la Argentina son las diferentes trabas, como, por ejemplo, el acceso a dólares para importar insumos.

Sin embargo, Guzmán dio a entender que se trabajara en el sentido de “ir adaptando ciertas regulaciones para permitir que haya un escalamiento significativo de la inversión”. Esta promesa oficial es porque el gobierno aspira a tener un importante desarrollo en el sector y esto demanda que exista “capital de escala y para esto se requiere completar capital doméstico con capital extranjero” afirmó Guzmán.

Y, el punto de mayor interés para los empresarios fue cuando el ministro dijo: “estuvimos trabajando en las últimas semanas en una adaptación de las regulaciones de capital para el sector energético que se va a canalizar en un decreto presidencial para dar un paso más en seguir en este camino de regulaciones macro prudenciales, empezando por el sector energético

Además, y para beneplácito del embajador Daniel Scioli quién asentía Guzmán afirmó: “Si Brasil y la Argentina trabajan juntos, Podemos hacer una significativa contribución a la seguridad energética y alimentaria global”.

“¿Quién puede estar en desacuerdo con lo dicho?, el problema es si alguna vez lo haremos”; “cuantas veces escuchamos de las oportunidades que tiene la Argentina”; “en medio de las internas cómo se hará para avanzar con el programa acordado con el FMI”, eran algunos de los comentarios que se escucharon decir al término del evento.

Otros empresarios, no sin cierta ironía, decían “ahora lo vemos más seguido al ministro” es que en menos de una semana el funcionario estuvo en cuatro eventos convocados por entidades empresarias. “¿No se estará despidiendo?” se preguntó un importante industrial “Ni lo digas, no vaya a ser que se cumpla” le respondieron varios con cara de susto.

En tanto, el ministro al término de la reunión con el presidente Alberto Fernández en dialogo con acreditados en la Casa Rosada dijo: “fue un muy valioso dialogo con los empresarios”.

Eurnekian, por su parte, rescato el hecho de que ven en Guzmán “la posibilidad de defender valores y la libertad. Libertad necesaria no solo para el desarrollo de nuestros negocios, ninguno de nosotros sería empresario sino no fuera competitivo. Nosotros competimos”.

Y, quizás un poco descreído de la política el empresario concluyó diciendo: “Los políticos también compiten, ellos usan la palabra y nosotros perdemos dinero”.

Guzmán participó del almuerzo que organizó el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), una asociación civil fundada por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).

La mesa principal se pudo ver a Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, Copal y director del Cicyp, y de Alejandro Bulgheroni, fundador de la petrolera Pan American Energy (PAE), Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil.

Nicolás Pino (SRA), Eduardo Eurnekian (Corporación América), Julio Crivelli (Camarco), Adelmo Gabbi (BCBA) y Javier Bolzico (Adeba), Eduardo Escasany, por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).