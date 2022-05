Presidente: "Nosotros representamos al pueblo, y es el pueblo el que quiere que trabajemos juntos y cumplamos con la palabra empeñada”

En el medio de la interna del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández le respondió este martes al ministro de Desarrollo para la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, militante de La Cámpora, y señaló que “nadie” es dueño del Gobierno.

“Yo no soy dueño del gobierno; nadie es dueño del gobierno. Nosotros representamos al pueblo, y es el pueblo el que quiere que trabajemos juntos y cumplamos con la palabra empeñada”, resaltó el jefe de Estado desde La Pampa, donde anunció obras y firmó convenios que contemplan una inversión de más de 21 mil millones de pesos por parte del Estado nacional.

La declaración del presidente se produjo poco después de que Larroque criticara la marcha de algunos aspectos de la gestión y después de advertirle a Fernández que no se llevaría “el Gobierno a la mesita de luz”.

“Si el gobierno es nuestro… Nosotros constituimos esta fuerza política, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones. La intención de voto mayoritaria es a Cristina”, agregó Larroque.

Por su parte, Fernández defendió el rumbo de su administración: “Tengo la certeza de que trabajé cada día de presidente cumpliendo con los compromisos que tomé con la gente; restan muchos, pero otros muchos los hemos cumplido”.

Al encabezar el acto del programa Capitales Alternas que se realizó este martes en General Pico, acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, Fernández se mostró orgulloso de ser peronista: “Si se quieren quejar de mi peronismo, quéjense, pero estoy orgullo de ser peronista. Donde hay una necesidad hay un derecho, eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así”.

El primer mandatario ratificó que “estamos en el camino correcto” y manifestó que “la economía crece y el empleo crece”.

“El trabajo ahora es distribuir ese crecimiento. Todos los ministros tienen que trabajar para que el bolsillo de los argentinos se llene de plata, para que distribuyamos mejor los recursos que generamos. Vamos a poder hacerlo. Este no es mi gobierno, es el gobierno de ustedes y ustedes me van ayudar a hacerlo”, reiteró.

Fernández aseguró, además, que “la mejor forma (de redistribuir la riqueza) es lograr el desarrollo argentino, que no es lo mismo que hacer crecer a la Argentina”, y consideró que “si el crecimiento no alcanza a todos, no es desarrollo”.

Por último, reconoció que “el crecimiento a veces es injusto. No estamos logrando todavía que ese desarrollo sea igual en todos los rincones de la patria”.