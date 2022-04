Pablo Javkin envía un proyecto a la Legislatura para que los intendentes puedan elegir jefes policiales

En la iniciativa, se pide la conformación de mesas de seguridad para que los mandatarios locales tengan más atribuciones a la hora de diseñar políticas en el territorio. "Rosario necesita 250 patrulleros y 9 mil agentes dedicados a la prevención", reclamó. L



El intendente Pablo Javkin anunció el envío de un proyecto de ley a la Legislatura santafesina para pedir mayores atribuciones para los intendentes a la hora de diseñar las políticas de seguridad en el territorio. En concreto, reclamó que los intendentes tengan "voz, voto y vetos" sobre el accionar de las fuerzas policiales, que se armen mesas de coordinación en seguridad y que los mandatarios locales participen en la designación de las autoridades de las Unidades Regionales.

"Vivimos desde hace años una ola de violencia que no solo no para, sino que cada vez es más cruenta. No tenemos nada más importante que trabajar, todos juntos, para ponerle límite a los delincuentes", aseguró el intendente rosarino en su discurso ante la prensa. Tras recordar que en el primer cuatrimestre del 2022 se registraron 80 homicidios y 299 heridos por arma de fuego, una estadística similar a 2014, planteó: "No es tiempo de promesas, es tiempo de acción con planificación y valentía".

"Rosario necesita, por lo menos, 250 patrulleros, 100 motos funcionando de manera permanente y entre 8 y 9 mil agentes dedicados a la prevención. Con una fuerza así podríamos prevenir gran parte de los males que vivimos", resaltó. Recordó que el municipio cedió 20 mil metros cuadrados para montar un destacamento de Gendarmería "porque nos dijeron que venían 1500 agentes, hasta ahora solo vimos llegar a 500", criticó.

En este marco, anunció: "Hoy mismo estoy enviando un proyecto de ley a la Legislatura para que los intendentes podamos tener cada vez más injerencia en las decisiones de seguridad. Lo dije mil veces, lo digo de nuevo: quiero poder cuidar a mis vecinos. Déjenme hacerlo".

"El proyecto de ley que presentamos pide que los intendentes tengamos voz, voto y veto sobre el accionar de las fuerzas policiales en nuestros territorios. No queremos enterarnos de las designaciones por los diarios. Necesitamos trabajo en conjunto plantificado, sin improvisar", planteó. E insistió: "Quiero poder decidir quién, cómo y dónde debe estar la policía". Concluyó: "Una vez más les pedimos a las fuerzas: por favor, no abandonen a Rosario".

El proyecto, en detalle

"Entendemos a este como un paso necesario para, desde la política toda, abordar un maximizar las herramientas disponibles para combatir el flagelo de la inseguridad que asedia a los santafesinos y santafesinas a diario, y a la ciudad de Rosario en particular", se lee en la carta que acompaña al proyecto, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados Pablo Farías.

El punto central del proyecto es solicitar que, para la designación de los jefes de Policía de las diferentes unidades regionales, se elabore primero una terna y se ponga a disposición de los intendentes.

En su iniciativa, Javkin solicita que se creen en el ámbito del Ministerio de Seguridad en Santa Fe "mesas de coordinación en seguridad con gobiernos locales" cuyo objetivo será "la coordinación, análisis, planificación y monitoreo de las acciones multiagenciales de prevención a desarrollar por las fuerzas de seguridad y demás áreas de control competentes, en el ámbito de cada unidad regional". Que haya una de estas mesas por unidad regional, como mínimo, en la que participen representantes de fuerzas de seguridad e intendentes de las ciudades cabecera de departamentos.

Se pide que los intendentes tengan facultades de seguimiento de las acciones que desplieguen fuerzas policiales y de seguridad. Que puedan evaluar desempeños, promover instancias de interacción, dictar recomendaciones para promover la eficiencia de las operaciones en territorio, entre otras cosas.

Entre los fundamentos, plantea que "persiste, al día de hoy, una gran deuda de la política con la ciudadanía: la autonomía municipal". Que "ha quedado demostrado que las fórmulas centralizadoras tienen sus límites y que han sido ineficientes a la hora de hacer frente a las necesidades actuales". Que "los municipios del siglo XXI no pueden ni deben seguir gestionando con las mismas herramientas diseñadas bajo la concepción que los encuadró como simples delegaciones administrativas de los gobiernos provinciales".

En tema de seguridad, "es menester dotar a la ciudad de las mejores herramientas para defenderla, porque toda la ciudadanía merece ser cuidada, valiéndose de los instrumentos existentes y necesarios para implementar políticas que permitan superar la crisis de seguridad que la agobia desde hace tiempo.

"Como repetimos de manera incansable, no se puede prevenir el delito solo con personal administrativo", remarcó. De todos modos, aclaró: "El no contar armas para reprender el delito no ha sido obstáculo a la hora de proponer e implementar políticas públicas y herramientas diversas relacionadas con la seguridad"

"Esta propuesta es la materialización de una de las directrices plasmadas en la recientemente sancionada ley de emergencia en seguridad pública y del servicio penitenciario 14.070 que dispone entre otras acciones, la necesidad de facilitar la participación de municipios y comunas de la provincia, otorgándoles mayor injerencia en lo referido a cuestiones operativo-preventivas y el establecimiento de controles cruzados en materia de seguridad pública", resumió.