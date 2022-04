La UNR abre la tercera edición de su Escuela de Oficios

Las clases comenzarán el 25 de abril y ofrecen innovadoras propuestas relacionadas a la tecnología, salud, construcción, administración, comunicación y negocios. La inscripción se realizará a través de oficiosunr.ar

La Escuela de Oficios de la UNR abre las inscripciones a su tercera edición. En esta oportunidad, estarán disponibles más de 25 cursos de formación, sin costo y abiertos a la comunidad de Rosario y la región.

El objetivo de este dispositivo, que puso en funcionamiento la UNR desde el 2021, es brindar herramientas de formación socio-laboral a partir de ciclos cortos de capacitación que generen habilidades y destrezas para la inserción laboral en las más diversas áreas, independientemente del nivel de escolaridad alcanzado por las personas que se inscriban.

“Queremos que la Escuela sea una puerta de acceso a la Universidad, un puente con el mundo del trabajo”, señaló el Rector Franco Bartolacci y agregó: “Los cursos contemplan áreas de saberes propios de la Universidad, priorizan aquello que requiera el sistema productivo local y regional, e intentan recuperar oficios que se están perdiendo si no se transmiten a nuevas generaciones”.

Desde su lanzamiento el espacio tuvo una gran convocatoria y contó con más de 1500 graduados. Este año la oferta incluye los siguientes cursos: Auxiliar administrativo contable, Auxiliar asistente jurídico, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Energías Renovables, Carpintería en placas laminadas, Construcción en seco, Cuidador domiciliario, Diseño asistido por computadora, Comercio electrónico, Fabricación digital, Redes de Computadoras, Programación en Python.

A estos se suman: Gestión en Redes sociales, Herramientas básicas para emprendedores, Herrería de obra, Instalaciones sanitarias, Construcción con mampostería de HCCA, Podcast y lenguaje sonoro, Grabación y producción musical, Mujeres y Feminidades albañilas, Programación y Simulación de Torno CNC, Soporte técnico de PC, Inteligencia de negocios.

El rector subrayó que la Universidad tiene un potencial muy grande y que era necesario correrse de la zona de confort con un doble objetivo: que puedan llegar quienes todavía hoy no acceden a la Universidad y hacer presente a la UNR ahí dónde aún no lo está. “Hay que asimilar que hoy hay otras formas de transitar y habitar la Universidad Pública, las cuales no necesariamente se vinculan a las formas que tradicionalmente conocíamos”, aclaró.

Cuando se lanzó la primera convocatoria de la Escuela de Oficios se inscribieron un poco más del 30 por ciento de lo que corresponde a un ingreso completo de toda la UNR. “Es un dato potente que demuestra que había una expectativa y una vocación de capacitación y formación que no estaba contenida en nuestra propuesta académica. Empezamos a poner la Universidad de cara a la gente, aspiramos que con estos aportes y otros que venimos construyendo en diversas áreas, eso que decimos que es la Universidad que queremos sea también una herramienta que contribuya a construir la ciudad que queremos”.

La oferta completa, los requisitos y características de cada curso están disponibles en la página web oficiosunr.ar, dónde se habilitarán los enlaces de inscripción mediante SIU Guaraní 3 a partir del miércoles 20 de abril, a las 10:00 hs.