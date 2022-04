Rosario violenta: cuatro crímenes en 40 minutos durante una noche

Los últimos hechos se suman a una seguidilla de homicidios que acumuló 15 crímenes en una semana, de los 81 que se registran en lo que va de 2022



Rosario vivió una noche muy violenta con al menos cuatro homicidios registrados en 40 minutos. En dos hechos distintos un hombre de 36 años y un joven, aún no identificado, fueron asesinados a balazos. Mientras que en la zona oeste fueron hallados dos cadáveres calcinados en un auto incendiado, con una de las víctimas en el baúl.

A esos hechos se le suma el de un muchacho de 23 años asesinado a balazos el lunes por la mañana delante de su hija cuando la llevaba al jardín, y el cadáver hallado en un hotel céntrico, caso que se investiga como muerte dudosa. Son 81 crímenes en lo que va del año, 15 de ellos en la última semana.

La ciudad vivió un comienzo de semana tan violento como fueron los últimos días y a tono con el nivel de crueldad que sorprende cada vez menos. En solo 40 minutos de la noche del lunes se registraron cuatro homicidios sobre los cuales trascendió muy poca información. Tres de las víctimas aún no fueron identificadas, por lo tanto tampoco puede conocerse demasiado sobre los contextos de cada hecho.

El primero fue cerca de las 23 en Salvat y Lugones, zona norte de Rosario, cuando Matías Adolfo Martínez, de 36 años, fue asesinado a balazos. El hombre fue hallado desplomado a metros de las vías del tren, donde cayó luego de que -según testigos- fuera baleado por dos personas que pasaron en una moto.

Poco más de media hora después se supo de un joven asesinado en la zona de Rueda y las vías, a metros de Felipe Moré. En una secuencia similar a la anterior la policía fue comisionada al lugar luego de un llamado que advirtió la presencia de un cuerpo tendido en el suelo producto de varios disparos.

En este caso la víctima no fue identificada pero los médicos sugirieron que se trataría de un joven de entre 18 a 20 años. El hecho de que la víctima no fuera identificada de inmediato se debe a que los vecinos que fueron entrevistados en el lugar aseguraron no conocerlo, por lo cual se cree que no era de la zona en la que lo mataron.

En la escena del hecho el gabinete criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) recogió 6 vainas de calibre 9 milímetros, sin embargo según las pericias preliminares de los forenses establecieron que el joven tenía al menos 10 heridas de arma de fuego, aunque no especificaron si se trataba de orificios de entrada y salida o de balazos individuales.

Casi al mismo momento en que fue notificado el homicidio en Rueda y las vías, y sobre otras vías, fue hallado un vehículo incendiado en cuyo interior había dos cadáveres. Las víctimas no fueron identificadas, pero una de ellas fue hallada en el baúl. Se presume entonces que se trató de un homicidio por el cual el auto fue incendiado para borrar evidencias.

Todas las investigaciones quedaron por ahora a cargo del fiscal de Homicidios en turno, Adrián Spelta, a quien se le acumularon 10 crímenes en cuatro días y una muerte dudosa. Según los registros de este diario son 81 homicidios los que van a lo largo del 2022, 15 de los cuales ocurrieron en la última semana.