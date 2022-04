Billetera Santa Fe: Sancionan a comercios que cobren recargo

El secretario de Comercio Interior santafesino, Juan Marcos Aviano, destacó los controles que se están realizando en cuanto a la utilización de Billetera Santa Fe.

El secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano, señaló que se están aplicando sanciones a los comercios que cobran recargo por la utilización de Billetera Santa Fe y recordó que, en caso de ser multado y ser reincidente, el local corre el riesgo de ser dado de baja.

En declaraciones al programa «El primero de la mañana», de LT8, Aviano destacó que en el marco de las inspecciones habituales que se realizan «se están aplicando sanciones a comercios que cobran un recargo por utilizar como medio de pago la App Billetera Santa Fe; o porque no respeta una determinada promoción o que no aplica el reintegro los días que corresponde.»

Ahí le cabe una sanción por la ley de defensa del consumidor, o la ley de lealtad comercial o la ley de tarjeta de crédito. A la par de eso, si se comprueba que se reitera la falta ese comercio puede llegar a ser dado de baja.

El funcionario recordó que Billetera Santa Fe superó el millón 550 mil usuarios y más de 30.500 comercios adheridos. Sin embargo, aclaró que, por el momento, no hay novedades respecto a la posibilidad de ampliación del monto de reintegro, la cantidad de días y los rubros que podrían incorporarse.

Aviano también aludió al Código de Defensa de los Consumidores, que debe debatir la Legislatura santafesina y fue presentado este martes: «Desde que hay ley, hace 29 años, la provincia es autoridad de aplicación con la Secretaria de Comercio Interior, con un decreto de la época del gobernador (Carlos) Reutemann, donde dice que este organismo resolverá los asuntos de la Lay de Defensa del Consumidor. Nos falta el procedimiento, nos manejamos con normas internas, con un funcionamiento que no tiene establecido los plazos y las instancias administrativas y judiciales para resolver los reclamos», explicó.

El titular de Comercio Interior provincial destacó la necesidad de un Código que desarrolle «paso por paso cómo se debe cumplir para prevenir problemas del consumidor o resolver los reclamos cuando llegan; la descentralización total de la defensa del consumidor, para que todos los municipios y comunas que quieran asumir el tema lo puedan hacer, desde el primer reclamo, hasta la sanción y cobro de una multa a una empresa, como ocurre en Buenos Aires, y aquí lo se puede hacer».

Respecto de la marcha de los precios y la presión inflacionaria, explicó que “hay algunas multas en marcha por el no cumplimiento del deber de informar las listas de precios requeridas».

«Estamos notando algunos incrementos no justificados en el rubro bebidas alcohólicas y no alcohólicas, artículos de aseo personal; y estamos estudiando el tema de la harina, porque vemos algunos aumentos que no estarían dentro de la lógica», amplió Aviano.