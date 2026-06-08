El Mundial empieza esta semana: días y horarios para la primera fecha de fase de grupos

La máxima competición futbolística está de regreso en Estados Unidos, Canadá y México y la Selección Argentina tratará de repetir la gloria conseguida en Qatar 2022. La primera de las tres ceremonias de apertura será este jueves.



La Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México empieza esta semana y dará inicio a más de un mes de fútbol internacional, en el que la Selección Argentina irá en busca de su cuarta estrella.

La cita más esperada del deporte volverá a la carga este jueves 11 de junio en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde se celebrará la primera de las tres ceremonias de apertura del certamen. Luego de que artistas como Shakira, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules le impriman su música a la inauguración, desde las 16:00 (hora de Argentina) empezará a rodar la pelota con el cruce entre los locales y Sudáfrica, por el Grupo A.

La Albiceleste, vigente campeón de la competencia, tendrá que esperar para hacer su debut. Los dirigidos por Lionel Scaloni darán su primer paso en Norteamérica el próximo martes 16 de junio a las 22:00, cuando enfrenten a Argelia en Kansas City por el Grupo J.

El fixture completo de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

16:00 – México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México

23:00 – Corea del Sur vs. República Checa – Grupo A – Guadalajara

Viernes 12 de junio

16:00 – Canadá vs. Bosnia – Grupo B – Toronto

22:00 – Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Ángeles

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Sábado 13 de junio

16:00 – Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco

19:00 – Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Nueva York/Nueva Jersey

22:00 – Haití vs. Escocia – Grupo C – Boston

Domingo 14 de junio

01:00 – Australia vs. Turquía – Grupo D – Vancouver

14:00 – Alemania vs. Curazao – Grupo E – Houston

17:00 – Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas

20:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Filadelfia

23:00 – Suecia vs. Túnez – Grupo F – Monterrey

Lunes 15 de junio

13:00 – España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta

16:00 – Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle

19:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami

22:00 – Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Los Ángeles

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Martes 16 de junio

16:00 – Francia vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey

19:00 – Irak vs. Noruega – Grupo I – Boston

22:00 – Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City

Miércoles 17 de junio

01:00 – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco

14:00 – Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Houston

17:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas

20:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto

23:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Ciudad de México