El Mundial empieza esta semana: días y horarios para la primera fecha de fase de gruposActualidad08/06/2026Julio Decima
El Mundial empieza esta semana: días y horarios para la primera fecha de fase de grupos
La máxima competición futbolística está de regreso en Estados Unidos, Canadá y México y la Selección Argentina tratará de repetir la gloria conseguida en Qatar 2022. La primera de las tres ceremonias de apertura será este jueves.
La Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México empieza esta semana y dará inicio a más de un mes de fútbol internacional, en el que la Selección Argentina irá en busca de su cuarta estrella.
La cita más esperada del deporte volverá a la carga este jueves 11 de junio en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde se celebrará la primera de las tres ceremonias de apertura del certamen. Luego de que artistas como Shakira, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules le impriman su música a la inauguración, desde las 16:00 (hora de Argentina) empezará a rodar la pelota con el cruce entre los locales y Sudáfrica, por el Grupo A.
La Albiceleste, vigente campeón de la competencia, tendrá que esperar para hacer su debut. Los dirigidos por Lionel Scaloni darán su primer paso en Norteamérica el próximo martes 16 de junio a las 22:00, cuando enfrenten a Argelia en Kansas City por el Grupo J.
El fixture completo de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026
Jueves 11 de junio
16:00 – México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México
23:00 – Corea del Sur vs. República Checa – Grupo A – Guadalajara
Viernes 12 de junio
16:00 – Canadá vs. Bosnia – Grupo B – Toronto
22:00 – Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Ángeles
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Sábado 13 de junio
16:00 – Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco
19:00 – Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Nueva York/Nueva Jersey
22:00 – Haití vs. Escocia – Grupo C – Boston
Domingo 14 de junio
01:00 – Australia vs. Turquía – Grupo D – Vancouver
14:00 – Alemania vs. Curazao – Grupo E – Houston
17:00 – Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas
20:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Filadelfia
23:00 – Suecia vs. Túnez – Grupo F – Monterrey
Lunes 15 de junio
13:00 – España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta
16:00 – Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle
19:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami
22:00 – Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Los Ángeles
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Martes 16 de junio
16:00 – Francia vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey
19:00 – Irak vs. Noruega – Grupo I – Boston
22:00 – Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City
Miércoles 17 de junio
01:00 – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco
14:00 – Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Houston
17:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas
20:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto
23:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Ciudad de México