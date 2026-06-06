"El Próximo Paso" Mauricio Macri desembarcó en Santa Fe con la gira nacional del armado político de cara a 2027

Por Fabricio Navone

El ex presidente fue recibido por el santafesino Maximiliano Pullaro con quien recorrió obras públicas financiadas por la provincia y más tarde se sumó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Macri ratificó el respaldo del PRO al rumbo, pero dejó frases envenenadas a los hermanos Milei: "la sociedad puede perdonar errores, pero el quiebre moral no lo perdona nunca", una frase brutal en medio de la crisis que desató Adorni que sigue socavando al gobierno nacional.

Macri ratificó el respaldo del PRO al rumbo, pero dejó frases envenenadas a los hermanos Milei: "la sociedad puede perdonar errores, pero el quiebre moral no lo perdona nunca"

"Estamos apoyando a este gobierno con una generosidad que nunca se vio", dijo Macri con frialdad y recordó que apoya el ordenamiento económico y la necesidad del equilibrio fiscal, aunque advirtió que por sí solo no alcanza para garantizar el crecimiento.

"El ordenamiento económico no puede estar en el aire", dijo. A partir de allí, el ex presidente desplegó una defensa cerrada del sistema institucional y a la Justicia como uno de los pilares centrales para generar confianza e inversiones.

"Más importantes que el presidente, que los gobernadores o que el Congreso son los jueces que garantizan que se cumpla la Constitución Nacional", señaló. En ese momento, aprovechó para criticar la escandalosa sesión en el Senado para designar jueces.

"Más importantes que el presidente, que los gobernadores o que el Congreso son los jueces que garantizan que se cumpla la Constitución Nacional"

"Vimos cosas que no deberían suceder. Anuncios sobre la Justicia que después se corrigen y se vuelven atrás. Eso daña. Si se daña la Justicia se daña la confianza", afirmó. Macri insistió en que los magistrados deben ser designados respetando los mecanismos institucionales y pidió "no manosear nuestro sistema judicial".

Para que no queden dudas y que el mensaje llegue a quien debía llegar, el ex presidente recordó que la confianza es el insumo básico para atraer inversiones y generar empleo de calidad. "Estamos todos intentando que a la gente le mejore su calidad de vida y eso viene de tener un proyecto propio de crecimiento", agregó.

El ex presidente también dejó un mensaje sobre los límites del liderazgo político. Sin mencionar a Milei, apeló a una comparación futbolera con Juan Román Riquelme para advertir que ningún dirigente puede ubicarse por encima de las instituciones:

"Hace algunos años llegó al club alguien que confundió el amor de la gente con creerse más importante que Boca", dijo en referencia al presidente xeneize. "Nadie tiene que creer que es más importante que las instituciones", remató.

La defensa de la obra pública fue otro de los puntos de contacto con Pullaro. La recorrida por proyectos financiados por la provincia funcionó como una forma de contrastar con la decisión del gobierno nacional de paralizar gran parte de las inversiones en infraestructura.