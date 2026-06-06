Javkin celebró la apertura de la concesionaria BYD-Neostar y ratificó el impulso a la movilidad eléctrica en la ciudad

El intendente compartió la inauguración de la flamante sucursal junto a sus ejecutivos y autoridades de la automotriz de origen chino líder mundial en movilidad eléctrica e híbrida

El intendente Pablo Javkin participó este viernes 5 de junio del acto inaugural de la concesionaria ByD Monumento de la firma Neostar, su nueva sucursal oficial en Rosario en un espacio exclusivo dedicado a la marca de origen chino líder mundial en movilidad eléctrica e híbrida. Tras el corte de cintas en las flamantes instalaciones de Avenida Perón y Teniente Agneta, el titular del Palacio de los Leones destacó al acontecimiento en el marco de una ciudad que se prepara para afrontar desafíos "muy rápidos, mucho más rápidos de lo que todos imaginábamos".

"Cuando hablábamos de la movilidad eléctrica, hace un tiempo, todos pensábamos que iba a ser un proceso como otros cambios, pero éste es brutal. La ciudad también va a tener que hacer mucho, estamos muy entusiasmados con la posibilidad de que los taxis pasen a ser eléctricos en breve. Estuvimos hoy charlando el tema de los cargadores, que es un desafío urbano. Hay que preparar una ciudad para la velocidad en la que crece la movilidad eléctrica y la infraestructura que la movilidad eléctrica nos va a pedir", remarcó el intendente.

La inauguración de BYD Monumento se enmarcó además en el 30 aniversario de Neostar en el mercado automotor de la región, empresa a cargo de Sebastián e Ignacio Vázquez, a quienes felicitó el intendente por su trayectoria y su nuevo emprendimiento junto a la innovadora automotriz del gigante asiático.

"Bienvenido sea el desafío. De nuestra parte, además de asumir lo que nos toca como ciudad para estar preparados para esto, el objetivo es acompañar a Seba, a Nacho, a toda una familia muy querida", añadió Javkin porque "ésta es una ciudad en la que conocemos quién está atrás de las empresas y la historia que está detrás".

Durante el encuentro inaugural estuvieron presentes Cristian Kimelman (Country Manager de BYD Argentina) y Bernardo Fernández Paz (director Comercial BYD Argentina), junto a los directores de Neostar, Sebastián e Ignacio Vázquez, y la gerenta de marketing Virgina Lottero, a quienes previamente el intendente recibió en el Palacio de los Leones.

"Desde BYD estamos muy contentos con la reunión que tuvimos con el intendente. Rosario, para nosotros, es una plaza muy importante, que tiene un crecimiento por arriba del promedio nacional, tanto en autos eléctricos como en híbridos enchufables. Y hoy es un día de fiesta en que nos acompaña Pablo Javkin, por los 30 años de Neostar y porque abrimos las puertas de este hermoso concesionario", señaló por su parte Cristian Kimelman.

Y amplió: "Vamos a seguir creciendo en toda la Argentina, e invito a todos los rosarinos y santafesinos a acercarse a Neostar, para hacer una prueba de manejo. No se van a arrepentir".

Durante el encuentro en el Palacio de los Leones, Javkin valoró que la llegada de una marca líder global como BYD, de la mano de una empresa con 30 años de trayectoria en el mercado local como Neostar, aporta a consolidar a Rosario como polo comercial de la región. "Que hayan elegido nuestra ciudad para abrir este imponente centro con capacidades de servicio técnico especializado demuestra la confianza del sector privado. Esto no es sólo una nueva propuesta comercial, es generación de empleo genuino, inversión en infraestructura privada y la consolidación de un polo automotor moderno en un punto clave de conectividad urbana y regional como lo es la avenida Eva Perón", remarcó.

Según informaron sus responsables, la flamante concesionaria BYD Monumento-Neostar ofrece atención comercial especializada, asesoramiento personalizado, y la posibilidad de conocer de cerca toda la gama de vehículos eléctricos e híbridos enchufables de la marca referente global en electromovilidad gracias a su desarrollo tecnológico, eficiencia y diseño.

Las instalaciones de 4.200 metros cuadrados en dos plantas cuentan con área integral de posventa oficial BYD, incorporando servicio técnico especializado, mantenimiento oficial y disponibilidad de repuestos originales.

Los modelos híbridos BYD pueden alcanzar hasta 1.100 km de autonomía total y el costo de carga de la batería representa cerca del 10% del valor del combustible. Previo a la inauguración de la concesionaria y desde un stand de exhibición en un centro comercial, en 15 días se vendieron 54 unidades en Rosario.