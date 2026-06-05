El fuerte vínculo del Indio Solari con Rosario: “Una de las ciudades olvidadas”

Historia de Facundo Gonzalez

La muerte de Indio Solari volvió a poner en primer plano muchas de las reflexiones que dejó a lo largo de su carrera. Entre ellas, una que los rosarinos recuerdan especialmente por el reconocimiento que el músico hizo hacia la ciudad y su aporte a la historia del rock argentino.

Durante una entrevista concedida años atrás, el cantante cuestionó la mirada centralista con la que, según su visión, se construyó gran parte del relato del rock nacional. En ese contexto, mencionó a Rosario como una de las ciudades que no recibió el reconocimiento que merecía pese a su enorme influencia cultural y musical.

Sus palabras volvieron a circular en las últimas horas y fueron recuperadas por fanáticos y referentes de la escena local como una muestra del vínculo que mantenía con la ciudad.

La reflexión de Indio Solari sobre Rosario y el rock argentino

En aquella conversación, Solari sostuvo que la historia oficial del rock argentino fue narrada principalmente desde Buenos Aires y que eso dejó en segundo plano a otros polos culturales que resultaron fundamentales para el desarrollo del movimiento.

Entre ellos ubicó a Rosario, ciudad que vio nacer a artistas y bandas que marcaron distintas generaciones y contribuyeron a construir una identidad propia dentro de la música popular argentina.

Para el exlíder de Los Redondos, el aporte rosarino no siempre recibió el lugar que le correspondía dentro de los relatos más difundidos sobre el origen y la evolución del rock nacional.

Una ciudad clave para la música argentina

Rosario es considerada una de las grandes cunas del rock argentino. De sus escenarios surgieron figuras como Juan Carlos Baglietto, Fito Páez, Litto Nebbia y Silvina Garré, entre muchos otros artistas que dejaron una huella profunda en la música nacional.

Por eso, las palabras de Indio Solari resonaron con fuerza en la ciudad. No se trató únicamente de un elogio, sino también de una reivindicación histórica hacia una escena musical que ayudó a moldear buena parte de la identidad cultural argentina.

Con el paso de los años, aquella reflexión se transformó en una de las declaraciones más recordadas del músico sobre Rosario. Hoy, tras su muerte, vuelve a cobrar relevancia como testimonio de la admiración y el respeto que sentía por una ciudad que consideraba indispensable para comprender la verdadera historia del rock nacional.