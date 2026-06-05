Nueva polémica: por el artículo de Javier Milei en el Financial Times

El artículo que Javier Milei publicó esta semana en el Financial Times tenía un objetivo explícito: promocionar a la Argentina como un destino atractivo para las inversiones en inteligencia artificial. En términos económicos, la iniciativa resulta comprensible. El Gobierno busca mostrar un país abierto a los negocios, con recursos energéticos abundantes, estabilidad macroeconómica y un esquema regulatorio favorable para grandes proyectos tecnológicos.

Sin embargo, detrás de ese mensaje económico aparece una cuestión mucho más profunda y relevante: la visión política e ideológica que subyace al planteo presidencial.

En su artículo, Milei sostiene que así como la Revolución Industrial liberó a la humanidad de las limitaciones del músculo humano, la inteligencia artificial permitirá liberarnos de las limitaciones del cerebro humano. La afirmación puede parecer una simple exaltación del progreso tecnológico, pero encierra una concepción mucho más amplia sobre el futuro de la sociedad y el papel de las instituciones democráticas.

No es casualidad que estas ideas dialoguen con corrientes de pensamiento muy influyentes en ciertos sectores de Silicon Valley. Allí aparecen figuras como Peter Thiel, empresario tecnológico, inversor multimillonario y referente intelectual de una corriente que considera que la democracia liberal atraviesa una crisis terminal.

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Thiel lleva años sosteniendo que los sistemas políticos tradicionales son incapaces de responder a la velocidad de los cambios tecnológicos. Para él, el gran conflicto contemporáneo ya no enfrenta a izquierda y derecha, ni a democracias y dictaduras, sino a la política y la tecnología. En esa visión, la tecnología termina ocupando un lugar superior al de las instituciones representativas.

El problema es que cuando la tecnología comienza a presentarse como sustituto de la política, la democracia deja de ser una herramienta imperfecta para convertirse en un obstáculo. Es precisamente allí donde surgen las preocupaciones.

Durante décadas, el capitalismo y la democracia avanzaron juntos. Con tensiones, contradicciones y crisis, pero juntos. La expansión económica, la innovación y el crecimiento convivieron con sistemas políticos que garantizaban derechos, controles institucionales y participación ciudadana.

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Hoy ese equilibrio parece resquebrajarse. En distintos lugares del mundo emergen corrientes que consideran que la eficiencia tecnológica debe prevalecer sobre los mecanismos democráticos. Que las decisiones de expertos, empresarios o algoritmos son preferibles a los tiempos lentos de la deliberación política.

La inteligencia artificial promete transformaciones extraordinarias. Puede aumentar la productividad, revolucionar industrias enteras y mejorar aspectos centrales de la vida cotidiana. Pero ninguna innovación tecnológica puede reemplazar los principios básicos de una sociedad libre.

La democracia existe precisamente porque los seres humanos no son máquinas. Porque las sociedades están atravesadas por intereses, valores, conflictos y decisiones morales que ningún algoritmo puede resolver por sí solo.

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Por eso el debate que abre el artículo presidencial trasciende por completo la cuestión de las inversiones. Lo verdaderamente importante no es cuántas empresas tecnológicas lleguen al país, sino qué idea de sociedad acompaña ese proceso.

La tecnología puede ser una herramienta formidable. Lo que no puede convertirse es en un sustituto de la política ni de la democracia.

Cuando alguien plantea que los límites del cerebro humano deben ser reemplazados por sistemas artificiales, corresponde preguntarse cuál será el lugar que ocuparán entonces la deliberación pública, el pluralismo y las instituciones republicanas. Porque una cosa es utilizar la tecnología para fortalecer la libertad. Otra muy distinta es utilizarla para justificar su reemplazo.