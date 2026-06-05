Lionel Messi se sumó a las profundas y dolorosas despedidas al Indio Solari y conmovió a sus millones de seguidores con un emotivo mensaje. Horas después de que se viralizara aquel audio que el histórico músico le había dedicado en privado y que nunca llegó a enviarle, el capitán de la Selección Argentina decidió expresar públicamente su pesar.

Desde Estados Unidos, donde se encuentra concentrado junto a sus compañeros y enfocado en la preparación para la próxima Copa del Mundo, el 10 se tomó unos segundos en medio de una agenda cargada de compromisos para compartir una historia en sus redes sociales. "Siempre en nuestros corazones. QEPD", fueron las palabras que eligió Leo.

Lionel Messi despidió al Indio Solari en un sentido posteo: "Siempre en nuestros corazones"



La publicación terminó de darle una dimensión aún mayor a un audio que, hasta hace apenas unas horas, permanecía bajo siete llaves.

Qué decía el mensaje del Indio Solari a Messi

En medio de la conmoción que generó la muerte del Indio Solari, comenzó a circular un material que hasta ahora permanecía completamente desconocido para el público. Se trata de un mensaje grabado por el histórico referente del rock nacional destinado a Lionel Messi, una muestra de admiración que nunca llegó a destino y que hoy, con el paso del tiempo, adquiere una carga emocional aún más profunda.

El material, que permaneció guardado durante años, salió a la luz en las últimas horas y rápidamente conmovió tanto a los fanáticos del músico como a los del fútbol. En sus palabras, el histórico líder de Los Redondos deja de lado su habitual hermetismo para expresar una profunda admiración por la carrera y el legado del rosarino, a quien consideraba un verdadero emblema nacional.

"Lionel, compatriota. Habla el Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito, me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también", expresó en los primeros segundos, dejando entrever la cercanía que tenía con la carrera del futbolista y el orgullo por sus logros.

"Te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te lo merecés. Posdata: qué tal si ganás un campeonato del mundo más. Estás para eso, viejo", concluye, en un mensaje que terminó convirtiéndose en una de las postales más emotivas y comentadas de las últimas horas.