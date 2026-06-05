Cientos de fanáticos del “Indio” Solari se concentran en la Plaza de Mayo

Cientos de fanáticos del Carlos Alberto “Indio” Solari se concentran este viernes por la tarde en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires para rendir homenaje al exlíder de los Redonditos de Ricota tras confirmarse su fallecimiento en su casa de Parque Leloir a los 77 años.

La noticia del deceso del artista, quien padecía el Mal de Parkinson, generó un movimiento inmediato de sus seguidores hacia el centro porteño para compartir el duelo colectivo.

Mientras tanto, se espera la confirmación oficial sobre la despedida del mítico representante del rock argentino, luego de que en sus redes oficiales se indicara que será este sábado 6 de junio, con lugar y horario a establecer.

En el epicentro de la convocatoria se vive un clima similar a la previa de sus emblemáticos recitales, donde los asistentes intercambian experiencias y cantan sus temas más conocidos.

Aunque se registraron algunos incidentes aislados con la Policía al inicio de la tarde, la situación se normalizó rápidamente transformándose en un encuentro pacífico de reflexión.

Seguridad y operativo en la zona

Las autoridades reforzaron la presencia de efectivos de seguridad en los alrededores de la Casa Rosada para prevenir desbordes ante la llegada constante de gente.

La concentración en Plaza de Mayo funciona como el punto principal de otros homenajes espontáneos que se replican en diversos lugares del país.

Los fanáticos describen la jornada como una convocatoria que trasciende lo musical para convertirse en un fenómeno social de alcance masivo.

El legado de un ícono popular

Carlos Alberto "Indio" Solari es recordado por sus seguidores como una figura central de la contracultura argentina y una leyenda del rock nacional.

Desde su paso por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta su etapa solista, el músico consolidó un vínculo excepcional con varias generaciones de argentinos.

Pese a su retiro definitivo de los escenarios en 2023 debido a su estado de salud, su influencia artística permanece intacta en la memoria colectiva nacional.

La vigilia en la histórica plaza se mantendrá durante las próximas horas como parte del último adiós a una de las figuras más trascendentes de la cultura popular.