Octógonos: por qué el Gobierno quiere eliminar la ley de etiquetado frontal

La exdiputada nacional Brenda Austin calificó de “decisión equivocada” la iniciativa del Gobierno nacional de eliminar la ley de etiquetado frontal y los octógonos en los envases de alimentos.

“Pienso que es una decisión equivocada. No es una propuesta para modificar la ley sino para eliminarla”, sostuvo en declaraciones a “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7 FM)”.

“Una ley que tiene dos pilares centrales: uno que tiene que ver con el derecho a la información para que los consumidores cuando estamos allí frente a la góndola eligiendo un producto podamos saber qué es lo que tiene de manera fácil y sencilla”, recordó la autora de la normativa aprobada en 2021.

Y luego completó: “En segundo lugar es un tema que tiene que ver con el derecho a la salud y con mucho impacto en la salud pública. Uno de los indicadores que se tuvo en cuenta en el momento de avanzar con la ley tiene que ver con el hecho de que en Argentina, la obesidad infantil, el sobrepeso es de lo más altos de la región

“En el orden del 36% de los niños y niñas tiene sobrepeso. Esto trae aparejado una serie de consecuencias en su salud, enfermedades que afectan la calidad de vida y con impactos incluso muchos mayores”, sostuvo en diálogo con Andy Ferreyra y Víctor Zapata.

Además señaló que “obviamente fue muy resistida por la industria alimentaria” y que “muchos sectores se oponían a su sanción con temor a que la gente cambiara el comportamiento”.

“La pregunta que va de la mano con esto pone de alguna manera de manifiesto que los productores están escondiendo información porque si yo quiero ocultar algo que sé que tiene mi producto: excesos de azúcares, de sodio o de grasas. Indudablemente estoy apostando a inducir a error”, argumentó Austin.

“El segundo elemento en el que el gobierno ha puesto mucho el foco es la eliminación de un capítulo de la ley que tiene que ver con la prohibición de la publicidad infantil utilizando figuras de dibujos animados, de personajes del deporte, de herramientas que generen en los niños la vocación de elegir determinados productos que tienen sellos de advertencia”, explicó en otra parte de la entrevista.

“Están perjudicando a la parte más débil y esto se corresponde con otras políticas del gobierno. Todos los demás son argumentos que se caen por sí mismos. Que le trajo más costos a la industria, ahora de pronto hay que cambiar todos los paquetes nuevos y eso significa un costo muy significativo. Utilizan como argumento armonizar con el Mercosur, lo cierto es que si mañana se eliminan los octógonos igual van a tener que adecuar los paquetes a las normativas de Brasil y Uruguay. Ninguno de esos argumentos son reales. Lo único que está en el fondo es ceder a las presión de la industria alimentaria que se resistió a mejorar la calidad nutricional de sus productos”, concluyó Austin.

Por qué quieren eliminar la ley de etiquetado frontal

El gobierno de Javier Milei impulsa la derogación de la ley de etiquetado frontal y una iniciativa para sacar los octógonos negros de los envases de los alimentos.

La diputada Daiana Fernández Molero (PRO), autora de un proyecto de ley sobre esa problemática, dio las razones para respaldar tal decisión.

“Creo que hay tres razones fundamentales. Primero es que aporta más confusión que claridad. De repente se eligió un perfil de nutrientes para señalizar que termina siendo que el 85% de los productos en góndola tenga sello. Y cuando todo tiene sello, en definitiva, pierde sentido, se convierte como en parte del paisaje”, sostuvo la legisladora.

“Segundo tiene que ver en que la forma también que se eligió para etiquetar no hace que las industrias tengan incentivos a reformular porque básicamente es muy difícil sacarte el sello de encima. Entonces tampoco te incentiva a que ofrezcas mejores productos en góndola”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Y el tercero tiene que ver con una cuestión comercial, que Argentina y hay un montón de empresas también que exportan. Queríamos ser el supermercado del mundo en un momento y de repente tenemos una ley que no tiene nada que ver con las que tiene el resto de los países del Mercosur y es un obstáculo también al comercio y a las exportaciones”, precisó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

Y luego detalló: “Y fundamentalmente para las pymes. Porque en general las empresas más grandes tienen capacidad de adaptarse, pero las más chicas, cada costo se va sumando al gran costo argentino y no está bueno”.

¿Adiós a los octógonos?

Además justificó la iniciativa en que “también existe una tabla nutricional, existen los ingredientes al dorso”.

“El tema es cuando vos querés exclusivamente demonizar, porque, digamos, eso fue parte de la motivación. Seguir contra los productos envasados, básicamente”, subrayó Fernández Molero.

“El único país, junto con México y Colombia, que adoptó este perfil nutricional, es Argentina. Es la Organización Panamericana de la Salud se metió y nos puso este perfil de nutrientes que no usan en ningún otro país del mundo”, cuestionó la diputada del PRO.