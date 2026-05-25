Papelón cartográfico: Milei viralizó un mapa falso que le borró el "taco" a la bota de Santa Fe

El presidente y sus funcionarios compartieron un gráfico apócrifo plagado de errores geográficos para atacar a Kicillof. Además de deformar el territorio santafesino y eliminar a Rosario, desaparecieron Tucumán y las Malvinas

Un insólito episodio sacudió las redes sociales este fin de semana, poniendo el foco en la rigurosidad de la comunicación oficial. El presidente Javier Milei, junto a sus principales asesores económicos y funcionarios, viralizó y celebró de manera reiterada un gráfico titulado "Mapa del crecimiento de Argentina". La publicación tenía como objetivo político mostrar una supuesta reactivación económica generalizada en el país para apuntar contra la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Sin embargo, lo que pretendía ser una pieza de propaganda económica se transformó rápidamente en un papelón de diseño. La cartografía difundida presentó groseras deformaciones y omisiones del territorio nacional.

Entre los errores más llamativos para la región, el mapa alteró por completo la geografía local y le suprimió a Santa Fe su tradicional "taco", dejando a la provincia con una silueta totalmente desproporcionada y sin Rosario.

La catarata de fallas técnicas no terminó allí: el diseño directamente borró del mapa a la provincia de Tucumán, alteró los límites de múltiples distritos y omitió por completo la delimitación de las Islas Malvinas y los territorios insulares del Atlántico Sur.

Datos falsos y desmentida académica



La polémica ilustración consignaba presuntos datos de marzo de 2026 sobre la variación interanual de la actividad económica provincial. Para intentar darle rigurosidad, el posteo incluyó el nombre del IAE Business School como supuesta fuente de la estadística.

No obstante, la propia institución educativa salió a desmarcarse de forma oficial a través de sus canales de comunicación. La entidad académica aclaró de forma tajante que la pieza propagandística "no fue elaborada por el IAE ni forma parte de ninguno de sus informes", desmintiendo la veracidad del gráfico.

A pesar de las evidentes anomalías físicas de las provincias, la estrategia discursiva del oficialismo avanzó durante horas. Uno de los impulsores fue Felipe Núñez, asesor clave del ministro de Economía, Luis Caputo, cuyo mensaje fue replicado por el propio Milei. En la misma sintonía se sumó el embajador ante la Unión Europea, Fernando Iglesias, quien utilizó la imagen fallida para fustigar al mandatario bonaerense.

El freno a la cadena de réplicas terminó llegando desde adentro de las propias filas libertarias. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, advirtió la burda deformación y lanzó una crítica pública: “Miren bien antes de publicar un mapa hecho con IA (Inteligencia Artificial). ¡Falta Tucumán! Ni hablar de las formas geográficas de las provincias. ¡Pierde seriedad así!”.