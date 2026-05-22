El presidente Javier Milei avanzó con un proyecto para reformar la actual Ley de Medios

El proyecto fue presentado a modo de título en la última reunión de la mesa política por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Por un lado, insistirá con su idea de que los periodistas sean declarados Persona Expuesta Políticamente (PEP), tal como ocurre con funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De esta manera, deberán presentar regularmente su declaración jurada, entre otros controles que habitualmente se somete un miembro del gabinete.

Milei buscaba originalmente implementarlo mediante una resolución, evitando de esa manera el Congreso. Sin embargo, sus expertos jurídicos le señalaron que “era imposible que prospere”.

“Javier quiere liberar todo el esquema de medios y telecomunicación, quiere sacar todas esas regulaciones bolivarianas”, afirmó un miembro del gabinete. Pese a estas declaraciones, en el gobierno tambien analizan implementar la obligación de matrícula para ejercer, tal es el caso de médicos o abogados.

El proyecto prevé múltiples desregulaciones en el sistema de licencias, en las fiscalizaciones de ENACOM, en las obligaciones de contenidos mínimos, en la disolución de algunas áreas y en concentración de todo el esquema de telecomunicaciones.