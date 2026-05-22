El Salario Mínimo tampoco alcanza, la jubilación mínima ya no cubre un monoambiente en Rosario

Alquileres en Rosario: la jubilación mínima ya no cubre un monoambiente

Según el Ceso, los adultos mayores deben destinar casi el 80% de sus ingresos para rentar una unidad. El Salario Mínimo tampoco alcanza

El acceso a la vivienda en Rosario consolida un escenario de profunda asimetría respecto a los ingresos de los sectores más vulnerables. De acuerdo con el informe de mayo elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), los precios de oferta de los alquileres mantuvieron su tendencia alcista, confirmando que desde enero de este año la jubilación mínima dejó de alcanzar para cubrir el costo promedio de un monoambiente en la ciudad.

El relevamiento mensual de la entidad detalla que el promedio para una unidad de un ambiente se ubicó en $370.000. Al contrastar este valor con el haber mínimo jubilatorio actual —fijado en $463.174—, un adulto mayor debe destinar el 79,9% de sus ingresos totales exclusivamente al pago del canon mensual, quedando este cálculo exento del costo de las expensas y los servicios básicos.

La situación es igual de compleja para quienes perciben el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Con un piso salarial de $363.000, un trabajador formal apenas logra cubrir el 98,1% del valor de un monoambiente promedio, quedando por debajo de la línea requerida para ingresar a un inmueble en la plaza local.

Radiografía de los precios en mayo



Para las tipologías de mayor tamaño, la mediana de precios ofertados en la ciudad escaló a $470.000 en el caso de los departamentos de dos ambientes, y alcanzó los $650.000 para las unidades de tres ambientes.

En términos de evolución interanual, el informe del Ceso registró incrementos del 32,1% para los monoambientes, 30,6% para los departamentos de dos ambientes y un 35,4% para los de tres ambientes respecto a mayo de 2025. Por su parte, el Índice para Contratos de Locación (ICL) que publica el Banco Central mostró una suba interanual del 32,6% al primer día hábil de este mes.

A estos valores base se les debe añadir el impacto de los gastos centrales de las propiedades. Según los datos del centro de estudios, las expensas mantienen un peso relativo significativo en el presupuesto de los inquilinos, representando en promedio un costo adicional equivalente al 16,8% del valor neto del alquiler.

El comportamiento de la oferta

Como contrapartida al incremento de los precios, el estudio detectó una recuperación sostenida en el volumen de unidades disponibles en el mercado inmobiliario rosarino. La oferta total de departamentos en alquiler creció un 20% en la comparación interanual con respecto a mayo del año pasado.

A pesar de este incremento en el stock de propiedades en cartelera, la dinámica de las actualizaciones de precios y las condiciones de indexación contractual continúan posicionando al costo habitacional como uno de los principales factores de conflictividad social y económica en la región.