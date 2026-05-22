Javier Milei anunció una futura baja de retenciones para las exportaciones de trigo, cebada y soja

En el acto por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Las medidas de reducción para trigo y cebada recién comenzará a aplicarse desde junio de 2026, mientras que el esquema para la soja quedará atado a 2027 y a las condiciones fiscales.

“Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5% a partir de junio de 2026”, dijo Milei ante empresarios del sector agroexportador. En relación con la soja, prometió una reducción gradual “según venga la recaudación” y agregó un componente político al anuncio al prometer que bajará “medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”.

Además, anticipó que entre julio de 2026 y junio de 2027 las retenciones para sectores industriales como el automotriz, petroquímico y de maquinaria irán “a cero”.

El mandatario volvió a defender su política de ajuste y reducción del Estado. “Vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde, que se achique el Estado y que se agrande el mercado para que tengamos más libertad y, por ende, más prosperidad”, dijo el mandatario.

Asimismo, el ultraderechista ratificó el rumbo económico, aseguró que mantendrá el “equilibrio fiscal hasta las últimas consecuencias”, y reiteró que el supuesto crecimiento de la economía en su gestión fue “deliberadamente saboteado” por la oposición. Como de costumbre, en su discurso acusó a distintos sectores políticos y mediáticos de impulsar un intento de “golpe de Estado” el año pasado mediante pedidos de juicio político, protestas y proyectos legislativos que, según él, buscaban romper el equilibrio fiscal.

En su exposición, Milei volvió a utilizar un tono confrontativo contra los legisladores que no acompañan sus propuestas de ajuste. Celebró que La Libertad Avanza se impusiera este miércoles “en 13 votaciones” en la Cámara de Diputados al hacer referencia a las iniciativas de “Hojarasca” y “Zonas Frías” y afirmó que el oficialismo “le ganó 13 a 0 a los kukas y a los enemigos del progreso”. “¿Ustedes saben lo que es meterle 13 a los kukas?”, lanzó ante el auditorio.

Sobre el cierre, el Presidente elogió a su gabinete —al que comparó con “los Rolling Stones” y “Gardel con guitarra eléctrica”— y prometió que en Argentina habrá “una revolución de la riqueza”. También reiteró que el Gobierno no se detendrá “hasta exterminar la inflación”, uno de los principales objetivos que plantea desde el inicio de su gestión.