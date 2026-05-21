Cagense de frio: cómo votaron tus diputados santafesinos el proyecto de ley para reducir subsidios al gas

Cómo votaron los diputados santafesinos el proyecto de ley para reducir subsidios al gas

Con 132 votos a favor, la ley que afecta los subsidios al gas avanza al Senado, mientras diputados de Santa Fe expresan posturas opuestas sobre su impacto.

La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de readecuación del Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural en Zonas Frías.

El resultado de la votación finalizó con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. De inmediato, el proyecto fue girado al Senado de la Nación para su sanción definitiva.

Ocho a favor, nueve en contra y dos ausentes: el resumen del voto santafesino.

Cómo votaron los santafesinos

Los ocho diputados nacionales de La Libertad Avanza por Santa Fe votaron de manera afirmativa. Acompañaron la iniciativa Alejandro Bongiovanni, Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini y Yamile Tomassoni.

En el mismo espacio político, aunque ausente al momento de la votación, figuró Rocío Bonacci. También estuvo ausente José Núñez, representante del bloque Provincias Unidas.

Mirá también El oficialismo logró aprobar la ley que busca recortar los subsidios al gas por “zona fría"Por el rechazo al proyecto se pronunciaron los diputados de Unión por la Patria Alejandrina Borgatta, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Germán Martínez, Agustín Rossi y Caren Tepp.

Dentro del espacio Provincias Unidas también hubo votos negativos. Pablo Farías, Esteban Paulón y Gisela Scaglia se manifestaron en contra de la propuesta impulsada en la Cámara baja.

El proyecto fue remitido al Senado con media sanción.

Voces

Conocido el resultado, los legisladores de cada sector expresaron su parecer sobre el proyecto debatido.

"Le dimos media sanción a la eliminación de la ampliación de la ley de “Zonas frías”. Otra mala ley que en el pasado muchos se apuraron a votar para sacar chapa de “buenos” y así evitar el psicopateo de la izquierda", publicó en redes sociales Alejandro Bongiovanni.

Mirá también Diputados votó la reforma del subsidio al gas por Zona Fría: qué cambios se apruebanPor el lado de Provincias Unidas, Gisela Scaglia afirmó: "Voté en contra del proyecto de subsidios energéticos porque aumenta el costo del gas para todos los hogares, estén o no en zona fría. También para la industria y las pymes que producen en nuestras provincias. Y el subsidio para los sectores más vulnerables no alcanza ni para una garrafa de 10 kilos por mes".

Por su parte, Martínez del PJ remarcó: "Esto no es solamente para los que tienen gas natural, también es para los que tienen garrafa y hoy también a ellos lo están perjudicando y no importa la provincia donde vivimos. En Santa Fe hay unos 550.000 usuarios de gas natural que se van a empezar a perder este beneficio".