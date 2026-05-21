Rosario se sumó a la Marcha Nacional de Salud con una gran movilización por el centro de la ciudad

Durante este miércoles, Rosario se sumó a la Marcha Nacional de Salud. Diferentes organizaciones sindicales, sociales y académicas realizan la movilización por el centro de la ciudad desde el mediodía. Hay un operativo de tránsito en las callés céntricas.

La movilización de trabajadores busca la defensa del derecho a la salud, condiciones dignas de trabajo y acceso a la atención para la sociedad. Los reclamos son a nivel nacional y ubican a la salud como prioridad, motivo por el cual las manifestaciones se replican en Buenos Aires y en las principales ciudades del país.

Esta protesta local forma parte de las actividades nacionales contra el recorte de 63 mil millones de pesos en las aprtidas destinadas al sistema público. Además, los manifestantes denuncian el vaciamiento del plan Remediar, falta de vacunas y recortes en Pami.

La convocatoria comenzó en la plaza 25 de mayo. Desde allí, la columna marcha por calle Laprida hasta Rioja, esquina que representa el primer puesto de detención frente al Nodo Salud de la provincia de Santa Fe.

El acto frente al Pami con el que finalizó la movilización por la salud (Alan Monzón/Rosario3)

El recorrido continuará por calle Maipú hasta Santa Fe, seguirá una cuadra hasta San Martín y avanzará por esa calle hasta Urquiza. Finalmente, la marcha dobla en Urquiza para tomar Sarmiento y culminar en el Pami I. Los organizadores estiman que el trayecto demandará entre una hora y una hora y media.