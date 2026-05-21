Hidrovía: Rosario se consolida como el gran hub de la logística multimodal del país

En la presentación oficial de Exportlog 2026 realizada en Buenos Aires, el ministro Puccini y el director nacional de Puertos, Iñaki Arreseygor, ratificaron el trabajo conjunto. La Nación destacó que los reclamos técnicos de la Provincia fueron escuchados para avanzar en la etapa final de una adjudicación que bajará 15 % los costos logísticos. El ministro santafesino expuso una estrategia multimodal que integra accesos portuarios, el Tren Belgrano Cargas y el acople a la cadena global de la energía.



El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, presentó esta mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la primera Exposición Portuaria & Logística (Exportlog 2026), el encuentro cumbre del sector que tendrá lugar los días 19 y 20 de agosto en la Terminal Fluvial de Rosario. Durante el lanzamiento, llevado a cabo en el Espacio Santa Fe ante un destacado auditorio de empresarios y operadores, se ratificó la fuerte sintonía de trabajo entre la Provincia y el Estado Nacional para llevar adelante una concesión eficiente de la Hidrovía Paraná-Paraguay y consolidar a la región del Gran Rosario como el Nodo Logístico Multimodal más importante de la República Argentina.“Estamos aquí en Buenos Aires para ratificar que la salida de la Argentina es trabajando juntos, articulando esfuerzos entre las provincias y el Gobierno Nacional para que la nueva licitación de la Hidrovía sea un éxito histórico que multiplique nuestra competitividad”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, quien compartió el panel junto a Juan Carlos Venesia (IDR), Ariel Armero (GlobalPorts) e Iñaki Arreseygor, Director de la Asociación Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn).

Sintonía federal y baja de costos logísticos

El momento de mayor volumen institucional del lanzamiento se dio al abordar el proceso de la futura licitación de la Vía Navegable Troncal. El director de la Anpyn, Iñaki Arreseygor ponderó el rol activo de la Provincia: destacó el trabajo conjunto que se viene realizando desde el primer momento con Santa Fe a través de la gestión del ministro Gustavo Puccini.

Arreseygor confirmó que varios de los puntos técnicos y estratégicos planteados por la provincia fueron escuchados e incorporados en el diseño del proceso. Asimismo, el funcionario nacional anticipó que se avanza en la etapa final de adjudicación de la concesión, bajo un esquema que permitirá bajar los costos logísticos en un 15 %, un impacto directo en la competitividad de toda la producción argentina.

En un claro gesto de apertura federal, el titular de la Anpyn anunció además que se está terminando de armar el órgano de control de la Hidrovía en conjunto con las provincias y los usuarios de la vía navegable. Este nuevo Consejo garantizará un control transparente, diario y eficiente de la concesión, otorgando a los actores del interior y del sector privado una silla en el monitoreo de la principal autopista de exportación del país.

El salto a la logística multimodal: Puertos, Rutas y el tren

En el marco del lanzamiento, Puccini explicó que el “Modelo Santa Fe” concibe la logística de manera integral y multimodal, entendiendo que la eficiencia del río debe complementarse simétricamente en la tierra.

En ese sentido, la Provincia detalló las acciones de vanguardia que viene implementando para optimizar los accesos terrestres a las terminales fluviales, tales como el diseño del Circuito de Ingreso a Puertos (CIP), la ampliación de infraestructura vial y la consolidación del sistema digital Stop 5.0, que ordena mediante turnos obligatorios el flujo de los camiones para terminar con los históricos embotellamientos en los nodos portuarios.

Más allá del agro: conectando las nuevas cadenas de la energía y el litio

“La infraestructura de Santa Fe históricamente sirvió al complejo agroexportador, pero el diseño estratégico de nuestro hub logístico hoy mira al futuro”, remarcó el ministro Puccini. La Provincia expuso su plan para acoplar las terminales portuarias y las redes viales y ferroviarias de la región a las nuevas cadenas logísticas globales originadas por el auge energético del país.

Gracias a su ubicación geográfica estratégica y su capacidad operativa, Rosario y toda la provincia se posicionan como el puente natural y el nodo de transferencia óptimo para el desarrollo minero del norte, puntualmente para la cadena global del litio, así como para proveer insumos y servicios hacia los sectores del gas y el petróleo de Vaca Muerta. El sistema multimodal santafesino se redefine así como el gran dinamizador que conecta los recursos estratégicos del subsuelo argentino con los mercados internacionales.

Hacia el cierre del encuentro, se convocó formalmente a todo el arco naviero, logístico, ferroviario y empresarial del Cono Sur a participar de Exportlog 2026, los días 19 y 20 de agosto en el Salón Terrazas de La Fluvial, en Rosario.

Para más información sobre la exposición: https://www.exportlog.com.ar/