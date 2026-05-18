Mediante un nuevo y furibundo ataque contra la prensa, Javier Milei salió a defender públicamente al exdiputado José Luis Espert por sus vínculos con el detenido Fred Machado, quien recientemente negoció su acusación por narcotráfico a cambio de aceptar otros delitos por los que será juzgado en Estados Unidos.

A través de un mensaje titulado “Periodistas de Mierda (95%)”, el Presidente se comprometió a estar “con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad”, y lo calificó como “un tipo inocente” que, a pesar de haber mentido sobre el financiamiento de su campaña de 2019, tuvo “una vida exitosa de trabajo en el sector privado”.

Milei insistió con que los probados vínculos de Espert con Machado fueron una mera “operación política y mediática infame”, y descalificó a los periodistas que informaron al respecto llamándolos “miserables”, “operadores” y “basura política y mediática que vive de destruir gente honesta”.

“A José Luis Espert le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal” mediante información con la que “lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo”.

Además, con un nuevo gesto de intimidación, exigió a la prensa a “pedir disculpas públicas” por haber revelado las irregularidades y los negociados del empresario con su excandidato a renovar su banca de diputad.

La defensa pública a Espert es producto del giro que hace días hubo en la investigación a cargo de un tribunal federal de Texas. Machado negoció declararse culpable por los cargos de lavado de activos y fraude electrónico (con penas de hasta 20 años de prisión), a cambio de eliminar el de narcotráfico.

En la interpretación de Milei, ese enroque judicial fue una “declaración de inocencia” aceptada por la Justicia estadounidense y por eso salió a defender a su socio político y amigo, al que en la previa de la campaña presidencial de 2023 había tildado de “traidor y delincuente”.

Al igual que Manuel Adorni, Espert es el segundo personaje contra las cuerdas del ring judicial y del escarnio público al que el jefe de Estado defiende sin miramientos. Eso sin contar a su hermana Karina, salpicada por el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) revelado por su exabogado y amigo Diego Spagnuolo.

Según el Presidente, los periodistas “hicieron mierda a un tipo inocente”. Y no solo eso, sino que también “le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”.

“Muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir disculpas pública. Pero todos sabemos que no lo van a hacer, porque viven de operar, mentir, difamar y ensuciar”, posteó el mandatario y cerró con su slogan “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.