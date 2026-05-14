Javkin, desde Rosario junto a 300 intendentes del país: «Argentina va a ser mejor desde el interior hacia el centro»

Se desarrolló "La Noche de Intendentes", organizada por la Red de Innovación Local (RIL), evento que puso a la ciudad en el centro de la escena nacional: "Rosario volvió, gracias por estar aquí"

El intendente Pablo Javkin participó este miércoles 13 de mayo como jefe de gobierno anfitrión de La Noche de Intendentes 2026, uno de los foros más importantes a nivel nacional que convocó en Rosario a más de 300 intendentes llegados de todos los rincones del país (desde las grandes ciudades capitales hasta los municipios más pequeños del interior) junto a sus equipos de gobierno y gobernadores de distintas provincias en el marco del encuentro anual de la Red de Innovación Local (RIL Argentina).

RIL agrupa a intendentes de distintos partidos y provincias bajo una premisa común: que los municipios son el nivel de gobierno más cercano a la gente y, por eso mismo, el que más puede transformar la vida cotidiana de las y los ciudadanos. El encuentro anual es su momento de mayor visibilidad: una oportunidad para poner en común experiencias, comparar resultados y trazar una agenda compartida para las ciudades argentinas.

El primer evento destacado del foro lo constituyó la Entrega de Premios RIL, que se desarrolló en el Teatro El Círculo y en cuyo transcurso Rosario fue distinguida con los sellos "Ciudad del Conocimiento" y "Ciudad de la Inteligencia Artificial", y la certificación como "Ciudad Faro".

Acompañado por la directora Ejecutiva de RIL Argentina, Candelaria Yanzi, y las máximas autoridades de la red, Javkin dio la bienvenida "a la Ciudad Autónoma de Rosario" a todos los intendentes, equipos de gobierno, referentes de organizaciones, representantes del sector privado y los gobernadores de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), de Mendoza (Alfredo Cornejo), Chubut (Ignacio Torres) y Corrientes (Juan Pablo Valdés) que colmaron la sala, y reseñó el devenir y el pasado reciente de la ciudad: "Venimos de celebrar 300 años de historia que consagramos con la autonomía, un reclamo histórico para poder decidir al fin por nosotros mismos", señaló.

En su mensaje ante el nutrido auditorio, el intendente recordó que no pudo participar del anterior encuentro de RIL celebrado dos años atrás en Córdoba por la coyuntura que atravesaba la ciudad, a la que definió como "el momento más difícil de su historia, cuando las mafias intentaron paralizar la ciudad".

En ese sentido, explicó cómo a partir de allí se logró una notable reducción de los índices de violencia. "Muchos nos preguntan qué pasó en Rosario, y la respuesta es simple: acá se trabaja con método. Para recuperar la paz había que hacer muchas cosas que requerían decisión política, coordinación y sobre todo mucho coraje", remarcó y consignó -entre otras acciones- la incorporación de patrulleros, el aislamiento de los presos de alto perfil, la inteligencia criminal, el trabajo de los fiscales, el foco puesto en los barrios, el derribo de búnkers y leyes para atacar las economías del delito.

"Hoy la ciudad es otra, y en esto siempre se agradece. A quienes nos acompañaron en el momento más duro y a quienes nos acompañan hoy, en un momento en que estamos ante las puertas de nuestra grandeza definitiva. Vuelven los eventos, vuelven los artistas y los grandes talentos. Y ahora sí, podemos decir con orgullo que volvió Rosario. Gracias por habernos ayudado a recuperar la paz. Gracias por elegirnos, por estar acá", señaló.

En otro tramo de su mensaje, Javkin remarcó que el encuentro del RIL "pone en el centro de debate a lo local" y consignó "cuatro desafíos globales que marcan la agenda de las ciudades: la disrupción tecnológica, el cambio climático, la recesión democrática y el avance de la hiperurbanización".

"Con qué recursos gestionamos las ciudades"

"Vivimos en el siglo de lo urbano. En Argentina, más del 90% de la población vive en ciudades. El mundo del futuro va a ser de las ciudades", resumió.

En ese sentido, abogó por "un debate de fondo que Argentina debe dar: con qué recursos gestionamos las ciudades".

"No se pueden seguir municipalizando las responsabilidades mientras se centralizan los recursos a nivel nacional. Argentina no se puede seguir diciéndose federal y no incluir a las ciudades en un esquema de coparticipación. La Argentina va a ser federal desde las ciudades", remarcó.

Y agregó: "Muchas veces se instala que el problema fiscal argentino está en los gobiernos locales. Pero los números muestran otra cosa. Esto no es una discusión tributaria. Es una discusión sobre quién recauda, quién se hace cargo de prestar servicios y con qué recursos".

"Bienvenido sea que demos el debate, que se reconozca el rol que hoy tenemos las ciudades. Bienvenidos y bienvenidas a la tierra que Belgrano eligió para crear y enarbolar la bandera, la ciudad que nunca se rinde", completó.

Para esta edición de La Noche de Intendentes, el encuentro contó con el agregado de la entrega de los Premios RIL que celebran el avance y las mejoras de los gobiernos locales. "Hace 2 años RIL empezó un camino de certificación a gobiernos locales por estándares de excelencia en eficiencia y en políticas temáticas, residuos, digitalización, biodiversidad, gestión de conocimiento, muchísimos temas que hacen a la mejora estructural de la de la gestión local", expresó al respecto la referente de la red.

Profesionalizar la gestión

Al término del acto de premiación y consultado por la prensa, Javkin precisó que "lo bueno de esto es que con RIL hacemos un trabajo de de aprender cómo hacer -cada día- que cada peso de nuestros ciudadanos sea más efectivo a la hora de usarlo, de aplicarlo en nuestro trabajo".

"Medirlo, usar los datos, ser más preciso, profesionalizar más la gestión. Y eso lo hacemos en todo el país, pero también todos los intendentes sabemos, independientemente de a qué partido político pertenezcamos, que no podemos eludir el rostro de un vecino a la hora de generar una política pública. La Argentina está en un momento particular, donde cada vez los recursos van más a la Nación, menos a las ciudades, pero las responsabilidades van cada vez más a las ciudades y menos a la Nación".

Por ello valoró este tipo de instancias: "Estar juntos nos ayuda a pelearlo juntos y aprender unos de los otros. En particular, para nosotros, que esto sea en Rosario, marca una revancha, porque cuando hace 2 años fue la cena en Córdoba, yo no pude viajar porque fue la semana más trágica de la historia de la ciudad".

Y acerca de cuáles son las potencialidades de Rosario para exhibir al resto de las ciudades del país, el intendente priorizó: "Nosotros quizás podemos aportar mucho en la tarea social, de infancia, de salud, y, sobre todo, en lo que hoy es construir una sociedad más pacífica, menos violenta, después de lo que vivimos. Cada uno acá pone lo suyo, y está el intendente de Humahuaca y también el de Río Gallegos".

"Cada uno de nosotros tenemos diferencias, de tamaño, de visiones políticas, pero nuestra tarea, cada vez que nos levantamos a la mañana, es más o menos la misma, Cumplir con lo que le prometimos a nuestros vecinos. Y eso es lo que lo que uno más aprende en esto".

"De abajo hacia arriba, desde el interior hacia el centro"

La jornada del miércoles se inició a las 17:00 en el Teatro El Círculo con la entrega de los Premios RIL, que reconocen a las ciudades y equipos municipales destacados por su innovación, eficiencia y compromiso en la mejora de la gestión pública. Las categorías fueron desde sellos temáticos y el Premio 'Gente que ama lo que hace' hasta la Certificación Ciudad Eficiente.

A las 20:00, el encuentro se trasladó al Salón Metropolitano para la cena central. Además de las y los intendentes y sus equipos, estuvieron presentes gobernadores -encabezados por el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro, junto a sus pares de Mendoza, Chubut y Corrientes-, legisladores nacionales, ministros, más de 100 representantes del sector privado, empresaris, periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil.

En ese marco, junto a Pullaro, Javkin remarcó que "la Argentina que integramos quienes gobernamos las ciudades no tiene el privilegio del insulto, del griterío ni de las operaciones de redes, tiene la obligación de hacer y distribuir derechos, ésa es la Argentina que va a las cosas".

"La Argentina probó muchísimas cosas durante estos últimos años, lo que no probó es ir desde abajo hacia arriba, desde el interior hacia el centro", completó el intendente.

Cómo sigue

El jueves 14, la agenda continúa con el Día de las Ciudades: una serie de recorridas y visitas en territorio organizadas por la Municipalidad de Rosario para que las y los participantes conozcan de cerca algunas de sus políticas públicas más destacadas, desde la transformación de la costa hasta experiencias en seguridad, urbanización e infancia. La idea es simple: que cada intendente se vaya con aprendizajes concretos para replicar en su propio municipio.

También, aprovechando el marco el evento, el jueves tendrá lugar un encuentro del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) que integra Rosario, donde se trabajarán temas ligados a la asignación de los recursos nacionales.