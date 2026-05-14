Pullaro se reunió en Rosario con los gobernadores de Mendoza, Chubut y Corrientes

El mandatario santafesino recibió a Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Gustavo Valdés, en la antesala de la participación en el encuentro nacional de intendentes organizado por la Red de Innovación Local. Pullaro valoró la importancia del diálogo entre gobernadores que producen riqueza para el país, y destacó la necesidad de fortalecer el desarrollo productivo, la integración regional y las obras estratégicas para el interior.

Previo a participar de la Noche de los Intendentes -evento que reunió en Rosario a jefes de ciudades de todo el país- el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles en Rosario un encuentro con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Corrientes, Gustavo Valdés; y de Mendoza, Alfredo Cornejo, en una reunión en la que el eje fue la importancia del diálogo entre provincias productivas, la defensa de una agenda federal vinculada a la producción, la infraestructura y el desarrollo económico.La actividad se realizó en la Sede de Gobierno provincial en Rosario, ciudad que durante este miércoles y jueves es sede de una reunión de intendentes de todo el país, en el marco del encuentro anual organizado por la Red de Innovación Local (RIL Argentina).

Tras el encuentro con los mandatarios, Pullaro destacó la importancia del diálogo entre gobernadores de provincias que producen riquezas para el país y que tienen capacidad de integrarnos al mundo. “Somos provincias que defendemos a los que todos los días se levantan para trabajar, y que creen en un proyecto productivo para sacar al país adelante”, remarcó.

El gobernador compartió también un mensaje en su cuenta de X en el que reivindicó el rol de las provincias del interior en la economía nacional. “Santa Fe, Chubut, Corrientes y Mendoza. Representamos el interior que empuja, que produce y que no para ni un segundo”, expresó el gobernador santafesino.

En la misma publicación, el mandatario sostuvo que durante la reunión avanzaron en temas vinculados al crecimiento económico, la integración regional y la necesidad de fortalecer la infraestructura para potenciar la competitividad de las provincias.

“Hoy nos encontramos en Rosario con Ignacio Torres, Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo para seguir profundizando en nuestras gestiones que defienden el desarrollo y la integración de nuestra región al mundo, con orden e infraestructura”, afirmó.

La reunión se produjo en un contexto en el que distintos gobernadores vienen reclamando mayor protagonismo del interior productivo en la discusión nacional y planteando la necesidad de sostener inversiones estratégicas vinculadas a rutas, energía, logística y conectividad.

Pullaro también hizo referencia en su publicación al posterior encuentro con intendentes de distintas localidades -tanto santafesinas como de otras provincias argentinas-, y remarcó la importancia del trabajo articulado con los gobiernos locales. “Escuchar el territorio es lo único que nos permite llevar soluciones reales a cada localidad. Gobernar es esto: diálogo, trabajo conjunto y la firmeza para defender lo que nos corresponde”, sostuvo.

Finalmente, el gobernador dejó una definición política sobre el rol del interior productivo en el escenario nacional. “Cuando el interior se une y trabaja de forma articulada, el país tiene un rumbo claro. Estamos convencidos de que el camino es la inversión estratégica, el respeto a los que producen y el trabajo”, concluyó.