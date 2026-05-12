Una multitud volvió a colmar las calles de Rosario en una nueva Marcha Federal Universitaria

Decenas de miles de personas volvieron a colmar este martes las calles del centro de Rosario en una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada en defensa de la educación pública y en reclamo por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La jornada se convirtió en un escenario de reclamos compartidos por autoridades, gremios, docentes y estudiantes, quienes advirtieron sobre el deterioro crítico del sistema.

La movilización unió la plaza San Martín con el Monumento Nacional a la Bandera, donde al caer la tarde se realizó el acto central de la protesta, con réplicas en las principales ciudades del país.

Además del impacto de una convocatoria que volvió a mostrar una presencia multitudinaria en la ciudad, una de las postales de la jornada fueron los originales carteles y pancartas pero también las diferentes voces que explicaron por qué salieron a la calle.

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“Seguir juntando voluntades y mostrarle al gobierno que la sociedad no está dispuesta a entregar un emblema como el sistema universitario y la educación pública”.

“Hoy todos somos universidad pública”



Entre los profesores que participaron de la convocatoria, uno de los mensajes más repetidos estuvo ligado al impacto social que, aseguran, trasciende el aula.

“Estamos en defensa no solo de la universidad pública como un derecho, sino para seguir investigaciones, seguir trabajando en la salud pública, trabajando por los más vulnerables. Hoy todos somos universidad pública”, expresó una docente.

Otro profesor puso el foco en la situación salarial y presupuestaria: “Venimos a luchar por nuestros salarios y por el presupuesto en general. Se está bastardeando la educación en general”, sostuvo.

Los estudiantes, entre el apoyo y la preocupación



Desde las agrupaciones estudiantiles y entre quienes marcharon de manera independiente, el mensaje mezcló agradecimiento, preocupación y respaldo a sus docentes.

“A todos los que atravesamos la universidad pública nos transforma la vida, no solo en términos personales sino para todo el país”, expresó una estudiante.

Otro alumno admitió que la crisis ya impacta en la vida académica cotidiana: “Estamos muy preocupados porque nos sacaron muchas semanas de clases con los paros", expresó, no contra los profesores sino contra las causales de la situación.

En el mismo sentido, otra estudiante remarcó el efecto humano de la situación: “Que los profesores vayan angustiados a darnos clases nos afecta muchísimo”.

También hubo cuestionamientos directos a la situación salarial del sector y al incumplimiento de la ley aprobada por el Congreso. “Están con un sueldo por debajo de la línea de pobreza, pero es solo una de las cuestiones. Otra es la ley que tiene que estar vigente. Todos los estudiantes merecemos una educación de calidad”, sostuvo.

“Para nosotros es un acto de soberanía muy importante venir a hacer presencia acá”, dijo otra de las jóvenes consultadas. Y una última voz resumió el malestar con una definición contundente: “Esta situación es una burla para los docentes, es esclavitud total”.

Foto: Alan Monzón/Rosario3