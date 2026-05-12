La cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada volverá a reunir este martes a rectores, docentes, estudiantes, gremios y organizaciones políticas en Plaza de Mayo.

Mientras los organizadores esperan una convocatoria masiva, el Gobierno confirmó que aplicará el protocolo antipiquetes para garantizar la circulación vehicular en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La movilización tendrá su acto principal a las 17, con la lectura de un documento crítico hacia el Gobierno nacional, y se replicará en distintos puntos del país bajo la consigna “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”.

Las universidades convocaron a la cuarta marcha federal en reclamo de que el Gobierno cunpla con la ley de financiamiento.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que habrá un operativo especial en los principales accesos y calles del microcentro porteño para mantener liberada la circulación durante la protesta.

Marcha universitaria: dónde serán las concentraciones

Principales puntos de concentración en la Ciudad

Plaza Houssay (UBA): Concentración de 12:30 a 14 horas para marchar hacia microcentro. Avenida de Mayo y Salta (UNA): punto de encuentro desde las 14 horas. Diagonal Sur y Bolívar (CGT): concentración a partir de las 15 horas. Diagonal Norte y San Martín (CTAs): concentración a partir de las 15 horas. Movilizaciones en las provincias por las universidades

La Marcha Universitaria tendrá réplicas en muchas provincias del país, entre ellas, Córdoba, Salta, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.

Córdoba: concentración a las 15 horas en el Monumento de la Reforma (Ciudad Universitaria) y acto a las 17:30 horas en Bv. San Juan y Vélez Sarsfield. La Plata: movilización masiva hacia Plaza de Mayo (CABA) con cese de actividades académicas. Salta: concentración a las 16 horas en el Monumento 20 de Febrero y marcha hacia la Plaza 9 de Julio. Santa Fe: columna desde Ciudad Universitaria, a partir de las 15 horas., hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, a las 17 horas. La Pampa: convocatorias en Santa Rosa a las 17:30hs. y General Pico a las 18 horas. Qué calles estarán cortadas por la marcha universitaria

Las organizaciones prevén una importante presencia de columnas sindicales y estudiantiles desde primeras horas de la tarde, por lo que se esperan fuertes demoras para circular por el centro de la Ciudad.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas

La nueva protesta se da en medio de la disputa que mantienen el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento del sistema educativo superior.

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025, luego vetada por Javier Milei y posteriormente ratificada por el Parlamento el 2 de octubre de ese mismo año.

Más tarde, el Ejecutivo suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025 al argumentar que afectaba el equilibrio fiscal. La decisión derivó en reclamos judiciales y terminó escalando hasta la Corte Suprema.

Encuesta: el 65% de la gente cree que diputados deberían rechazar el veto de Milei por las universidades

El 23 de diciembre de 2025, la Justicia ordenó aplicar la norma, aunque el Gobierno decidió apelar el fallo. En paralelo, en febrero de este año envió al Congreso un proyecto para modificar la ley.

En ese contexto, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo: “No hay alternativa a una marcha: reclamás, dialogás, vas al Congreso, conseguís que se vote una ley, el Gobierno la veta; conseguís una mayoría muy difícil para rechazar el veto; conseguís dos fallos judiciales y el Gobierno sigue sin cumplir la ley”.

Qué reclaman las universidades y los gremios

Según datos difundidos por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto universitario acumuló una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025. El informe también señala una pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes desde noviembre de 2023.

Desde las universidades nacionales advierten que las partidas actuales afectan el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio, las tareas de investigación, las becas estudiantiles y los programas de extensión.

La marcha contará además con el respaldo de la CGT, las CTA, ATE, Conadu, Conadu Histórica, UOM, Aceiteros, Satsaid y gremios aeronáuticos, entre otros sectores sindicales.

“El Gobierno quiere destruir la universidad pública y tenemos que evitarlo”, afirmó Rodolfo Aguiar, referente de ATE Nacional.