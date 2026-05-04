Rosario recibió más de 31.000 turistas durante el fin de semana largo

La ciudad volvió a tener un fin de semana con muy buena ocupación y una gran cantidad de visitantes, que generaron un impacto económico de más de $2.500 millones.

Con una ocupación hotelera promedio del 70%, Rosario consolidó una vez más su lugar como destino turístico de referencia en la región durante el fin de semana largo del 1° al 3 de mayo. Los datos relevados por el Ente Turístico Rosario (ETUR) estimaron un total de 31.474 visitantes y un impacto económico de $2.504.958.000, cifra que refleja el dinamismo de toda la cadena de valor turística: alojamiento, gastronomía, transporte y comercio.

La distribución por categoría de alojamiento mostró una ocupación del 71% en hoteles cinco estrellas, 75% en hoteles tres estrellas, 79% en apart hoteles, 62% en hoteles cuatro estrellas y 60% en alojamientos turísticos temáticos. La estadía promedio fue de dos noches, con una presencia destacada de visitantes provenientes de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Se registró también un flujo significativo de excursionistas llegados desde localidades del interior de la provincia.

Lo que distingue a este fin de semana largo es que el movimiento turístico se sostuvo sobre la propia identidad de la ciudad, sin grandes espectáculos de masiva convocatoria como había ocurrido el fin de semana pasado. Rosario convocó por su gastronomía, su costanera, su arquitectura y una intensa cartelera cultural que incluyó teatro en múltiples salas, con funciones en el Teatro Broadway, el Teatro Astengo, y Plataforma Lavardén, entre otros espacios, además del primer Torneo Provincial de Pádel y propuestas para todas las edades a lo largo del fin de semana.

De esta manera, mientras se viene un mayo con importantes shows y propuestas, la ciudad sigue mostrando versatilidad en un contexto muy adverso para la industria del turismo. Este resultado consolida una tendencia que Rosario viene profundizando: la capacidad de atraer visitantes de manera sostenida, más allá de los picos generados por eventos puntuales, en base a una oferta urbana, cultural y gastronómica que opera como destino en sí mismo.