Desempleo juvenil en el Gran Rosario cuadriplica la media general, producto de los vaivenes económicos del país

Desde 2024, los números vienen subiendo considerablemente. La tasa de desocupación general en el aglomerado ronda el 7%, pero entre chicos de 18 a 24 años es muy superior al 30%. Incluso, expresan que es alarmante la cantidad de chicos que no trabajan ni buscan empleo

Desde 2024, la caída del empleo joven ha sido sostenida.

Un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR analizó el complejo escenario que enfrentan los jóvenes de 18 a 24 años y advierte sobre una preocupante transición de la desocupación a la inactividad y el peso de la informalidad. Allí se observa que "la tasa de desocupación general en el aglomerado ronda el 7%", pero “en los jóvenes, este indicador, escala hasta el 32% en algunos trimestres, lo que significa que el desempleo juvenil triplica o incluso cuadriplica la media general”.

Desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR, vienen llevando a cabo un trabajo de seguimiento respecto del empleo joven, sus particularidades y sus dificultades.

La investigación, codirigida por la magíster Verónica Véntola y bajo la dirección de Alicia Castagna, pone el foco en la franja etaria de los 18 a 24 años, un segmento que históricamente fue uno de los más permeables a los vaivenes de la economía regional.

De acuerdo a los datos procesados de la Encuesta Permanente de Hogares, en el Gran Rosario viven aproximadamente 145.000 jóvenes (en ese rango etario). De este total, el dato más impactante es que más de la mitad (50,7%) son hoy considerados inactivos: personas que no trabajan ni buscan empleo, indica el texto que escribe la licenciada en Comunicación, Victoria Arrabal.

Entonces, el equipo de investigación de la UNR analizó la evolución del nivel de actividad económica en Rosario: "Durante 2023, la región mostró una resiliencia particular, con un crecimiento moderado del 3,6% que contrastaba con los retrocesos a nivel provincial y nacional. No obstante, el panorama cambió en 2024.

En el segundo semestre, las caídas interanuales son significativas en sectores claves, que suelen absorber mano de obra joven".