Provincia activó la elaboración de proyectos viales para realizar futuras ampliaciones de rutas 18 y 14 en sus conexiones a Rosario

La gestión del gobernador Pullaro, a través del Ministerio de Obras Públicas, puso en marcha el proceso para el armado de los proyectos ejecutivos para dos intervenciones clave en accesos a Rosario. La iniciativa apunta a las rutas provinciales 18 y 14, dos de los principales accesos a Rosario, que registran elevados niveles de tránsito y problemas de congestión. En esta etapa se realizarán estudios técnicos integrales que definirán trazas, costos y soluciones antes de avanzar con las licitaciones de obra.



El gobierno de Maximiliano Pullaro activó el proceso de elaboración de proyectos para futuras obras de ampliación y mejora en las rutas provinciales 18 y 14, dos de los principales accesos a Rosario que registran elevados niveles de tránsito y problemas de congestión.El Ministerio de Obras Públicas prevé, en el caso de la ruta provincial 18, una intervención del tramo que conecta con Rosario a través de la avenida Ovidio Lagos. El proyecto incluye la construcción de una rotonda en el cruce con la ruta nacional A012 -un punto crítico por su siniestralidad- y la duplicación de calzada desde allí hasta el ingreso a la ciudad, incluyendo los semáforos de Alvear. Además, se prevé la ejecución de una colectora hasta Villa Amelia para mejorar la circulación local y reducir interferencias con el tránsito de paso.

Licitación del proyecto

En la localidad de Santa Teresa, sede del corredor vial, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, realizó la apertura de sobres para la contratación de una consultora que tendrá a su cargo la elaboración del proyecto ejecutivo. La iniciativa será financiada con fondos provinciales y constituye el paso previo a la licitación de la obra.

“Se trata de un proyecto complejo, que requiere un relevamiento integral de la traza, con mediciones detalladas, análisis del flujo vehicular y estudio de cada interferencia existente”, explicó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Entre los aspectos a considerar se incluyen pasos ferroviarios, líneas eléctricas, cursos de agua, alcantarillas y posibles instalaciones de servicios como gasoductos.

El presupuesto oficial destinado a la elaboración del proyecto asciende a 158 millones de pesos. A la licitación se presentaron dos ofertas: una de la firma Justo Dome y Asociados S.R.L., por cerca de 198 millones de pesos, y otra del consorcio integrado por Cornero Venezia Consultores de Ingeniería S.A. e Ing. Tosticarelli y Asociados S.A., por 171 millones.

El plazo estimado para la realización de los estudios es de unos 150 días. Una vez finalizado ese proceso, se avanzará en la definición de costos y en el llamado a licitación para la ejecución de la obra. Desde el área remarcaron que se trata de una intervención de mediano plazo, sujeta a la finalización de las etapas técnicas y administrativas.

Otro acceso en estudio

En paralelo, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en la formulación de un segundo proyecto orientado a mejorar la ruta provincial 14 en su conexión con Rosario y la ruta nacional 33. Este corredor es uno de los accesos más utilizados por su vinculación con localidades como Soldini y Pérez.

La intervención prevista se concentraría en el tramo comprendido entre Soldini y la avenida Las Palmeras, en el límite oeste de Rosario, con el objetivo de ampliar la capacidad vial y mejorar las condiciones de seguridad en un sector que presenta calzada angosta y deterioro estructural.

Ambas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia para modernizar los accesos a Rosario, optimizar la circulación y reducir los niveles de siniestralidad en corredores de alto tránsito.