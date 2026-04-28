Rosario Emprende: más de 450 emprendedoras y emprendedores recibieron sus certificados en la primera edición anual

Se trata de las y los rosarinos que finalizaron la formación de la propuesta municipal gratuita. A su vez, hasta el 30 de abril se encuentra abierta la inscripción para la segunda edición.

Este lunes 27 de abril, en la Plaza Montenegro (San Martín y San Luis), se llevó a cabo el cierre de la primera edición anual del programa Rosario Emprende, con la entrega de certificados a más de 450 emprendedoras y emprendedores que finalizaron el período de capacitación que brinda la Municipalidad de Rosario. En este marco, se recuerda que hasta este jueves 30 de abril se encuentra abierta la inscripción para la segunda edición de la iniciativa, cuyo ciclo formativo comenzará la primera semana de mayo en los seis distritos de la ciudad.

“Quiero felicitarlos porque cuando uno se lleva un diploma es como un premio, una medalla que tienen que mostrar con orgullo. Para nosotros firmar estos diplomas también es un orgullo, porque significa que alguien se animó a emprender”, destacó el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni. “Por eso queremos proponerles un acuerdo: a partir de hoy seamos socios. Que ustedes, con su emprendimiento, no estén solos. Como Estado municipal, queremos acompañarlos en cada uno de los pasos que tengan que dar de aquí en más”, añadió en referencia a la decisión del municipio de fomentar la propuesta.

A su vez, Gianelloni mencionó las posibilidades de crecimiento para las y los emprendedores, tomando como ejemplo a quienes forman parte del Mercado del Centro en la plaza Montenegro: “Ojalá que algún día puedan estar en un mercado, como los emprendedores que están hoy acá, o en una feria, o que nos inviten a la inauguración de su local, a cortar la cinta con ustedes. Así que anímense a soñar, sé que es un momento dificilísimo, una época de viento en contra, pero no hay que dejar de soñar”. Y concluyó: “Porque quizás eso es lo que quieren, que nos quedemos de brazos caídos, pero aquí en la ciudad de Rosario no lo vamos a hacer. Vamos a ponernos bien arriba, como le gusta decir al intendente. Así que, más que nunca, arriba emprender y arriba Rosario”.

Por su parte, el subsecretario de Economía Social, William Burguener, se refirió a la elección del Mercado del Centro como escenario para la entrega de los diplomas del Rosario Emprende: “Para nosotros es muy importante que lo conozcan, que transmitan que hay emprendedores como ustedes que lograron tener un puesto en el centro gracias a las políticas públicas del municipio”. Y agregó: “No sólo el proceso del emprendedurismo parte del ABC o las capacitaciones, también trabajamos fuertemente con la comercialización, tanto en las ferias como en estos mercados”.

Por último, el funcionario expresó: "Esta política pública no se basa en cuánta gente se presentó, o cuántos se capacitaron. Lo profundo que nos plantea es quiénes son, la dimensión humana, el encontrarse, el acompañar a cada uno. Nuestro desafío es ese, cambiar el cuántos por el quiénes, poner sus historias en primera persona y acompañar ese proceso, esa característica que tiene cada uno y por lo que cada uno sabe que está luchando, por los desafíos que está atravesando para salir adelante”.

Edición 2026

La primera edición 2026 de Rosario Emprende comenzó en febrero en los seis distritos de la ciudad y concluyó con la entrega este lunes la entrega de certificados a unos 450 emprendedoras y emprendedores que completaron las capacitaciones. Del total, el Distrito Sudoeste es el que registró más participantes, llegando a unos 90 en esta ocasión; le siguen los distritos Noroeste y Oeste, promediando 80 personas capacitadas en cada caso. Por su parte, en el Distrito Sur se graduaron 70 emprendedora/es, alrededor de 65 en el Norte y cerca de 60 en el Distrito Centro.

Quienes deseen formar parte de la segunda edición del programa podrán anotarse acercándose presencialmente al centro distrital más cercano a su domicilio hasta este jueves 30 de abril, fecha en la que culminan las inscripciones. En cuanto al arranque de la nueva etapa del ciclo formativo, en el caso de los distritos Norte y Sur tendrá lugar el martes 5 de mayo. El miércoles 6 será el turno del Distrito Oeste, mientras que el jueves 7 de mayo dará inicio en los distritos Sudoeste y Noroeste. Finalmente, el viernes 8 de mayo se pondrá en marcha en el Distrito Centro.

Rosario Emprende es una de las capacitaciones más buscadas por rosarinas y rosarinos a nivel local, por tratarse de un programa abierto a la comunidad y de carácter gratuito. Pero también por brindar herramientas útiles a las y los emprendedores, contribuyendo a la profesionalización de sus proyectos y la inserción en la red de Ferias y Mercados de la ciudad.

Emprendiendo nuevas oportunidades

Cristina Gutiérrez viene del rubro de la joyería, pero la pandemia hizo casi imposible seguir sosteniendo las ventas. Por eso, cuando conoció el programa Rosario Emprende se entusiasmó, sintió que se abría una nueva puerta, que podía darle un golpe de timón a su emprendimiento Meraki, especializándose en bijouterie. “Ahora veo mi emprendimiento desde otro lugar”, destaca, al tiempo que relata cómo aprendió una técnica milenaria que le permite elaborar collares con perlas atadas nudo a nudo, además de tejer al crochet y armar pulseras macramé.

“Me siento parada en otro lugar, porque aprendí a vender lo que hago, a valorar mi trabajo y mi tiempo. Esto me inspira para un día dar clases y transmitir lo que sé. Es muy positivo”, señala Cristina en referencia a su paso por el Rosario Emprende. Como su apuesta a futuro no queda ahí, se prepara para empezar prontamente un curso de fotografía, y al respecto agrega: “Quiero aprender a hacer videos para poder vender en internet”. Pero no deja de mencionar que, tras recibir el diploma por transitar el programa, su próximo desafío es ingresar a la Red de Ferias y Mercados Arriba Rosario.

Por su parte, Gustavo López reconoce que su intención de acercarse al Rosario Emprende fue sumar herramientas a la hora de administrar su emprendimiento, la panificadora Pan Real, que se destaca por la elaboración de pan artesanal. “Me ayudó mucho con el tema de la organización, cómo costear un producto”, cuenta, y también remarca que le aportó conocimientos al momento de evaluar el sector de los clientes y saber “dónde apuntar para no gastar ni el tiempo ni los recursos en campañas publicitarias mal dirigidas”.

A su vez, Cintia Fierro (quien sostiene su emprendimiento de pastelería hecha en casa) se refiere a la necesidad de aprender sobre planificación cuando responde por qué se acercó al programa. “Aprendí sobre el tema de costos y, además, cómo poner el precio a mi producto y venderlo al público”, subraya. Aunque también considera la experiencia en comunidad como un factor fundamental: “El grupo ayudó mucho, hacer una red de emprendedores y compartir experiencias fue muy bueno”.

Rosario Emprende

Es un programa de inclusión socioproductiva y promoción humana que tiene el objetivo de capacitar a emprendedores y emprendedoras, impulsando, fortaleciendo y acompañando el desarrollo de sus emprendimientos.

Se trata de una apuesta a la economía social que el municipio promueve desde 2016, con el propósito de fomentar los emprendimientos locales mediante el aporte de herramientas prácticas que agregan valor a sus trabajos. Está destinada a emprendedoras y emprendedores que disponen de una idea de proyecto prediseñado o por iniciarse, o con un proyecto en marcha, vinculado a la elaboración de productos artesanales o a la prestación de servicios.

La iniciativa involucra ciclos de talleres y formación específicos, y se divide en tres fases: Fase 1 (ABC de mi Emprendimiento), la Fase 2 (Sigo Aprendiendo) y la Fase 3 (Plan de Negocios), brindando a su vez la oportunidad de participar en los espacios de comercialización que componen la Red de Ferias y Mercados Arriba Rosario. Desde su creación, ya fueron capacitados 15.000 emprendedores rosarinos de manera gratuita, siendo, sin lugar a dudas, el programa más elegido por los emprendedores rosarinos.

Cómo participar

Aquellas personas interesadas en sumarse a la propuesta deben acercarse a las oficinas de Economía Social del distrito más cercano, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00, donde las y los promotores les brindarán asesoramiento sobre las capacitaciones e indicarán los pasos a seguir. Asimismo, pueden comunicarse de manera telefónica a los siguientes números de acuerdo al distrito correspondiente: