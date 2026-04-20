La costanera de Rosario: negocios que seducen a inversores y exponen viejas deudas urbanas

No es casual. Brasil tiene escala, cercanía y una demanda que todavía puede absorber oferta argentina cuando hay calidad, adaptación y trabajo comercial. En esa feria, donde se negociaron más de 200 millones de dólares en alimentos, maquinaria, tecnología y servicios, varias empresas santafesinas mostraron que todavía hay músculo para competir. Algunas, como La Cumbre, Kretz e Inalpa, llegaron con experiencia y agenda. Otras, como El Rosquinense, Las Colonias, Rinaudo, Vagnoni o Sentinel IA, aprovecharon la vidriera para reforzar contactos, medir recepción y abrir puertas.
La foto es interesante porque muestra dos cosas a la vez. Primero, que el sur de Brasil sigue siendo una oportunidad concreta para productos argentinos, desde alfajores y dulce de leche hasta conservas, maquinaria y software. Segundo, que la competitividad ya no se juega solo por precio. Se juega por innovación, por formato, por logística y por capacidad de leer al consumidor brasileño, que cambió hábitos y obliga a ajustar estrategias.
La macro: menos relato monetario, más tasa
Todo esto ocurre, además, en una semana donde empieza a consolidarse una señal económica de fondo. El Gobierno, a través del Banco Central, deja ver un corrimiento cada vez más claro desde un esquema centrado en agregados monetarios hacia otro más apoyado en la administración de la tasa de interés. La rebaja de encajes y la reconstrucción de hecho de un corredor de tasas entre 20% y 25% apuntan en esa dirección. Así lo resalta en su informe semanal la consultora EcoAnalytics + Symfonia.
Todavía es pronto para hablar de un cambio formal de régimen, pero ya no parece un movimiento transitorio. Y eso importa porque modifica el marco sobre el que van a decidir los empresarios que están mirando concesiones, inversiones, exportaciones o ampliaciones operativas.