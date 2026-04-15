El gobierno gastará USD 1.200 millones para importar gas, que podría haber ahorrado si terminaba el gasoducto norte

Por Luciana Glezer

El gas que Argentina va a importar este invierno costará el doble que el año pasado, una cifra que según fuentes del sector rondaría los USD 1.200 millones que en buena parte se podrían haber ahorrado si el gobierno terminaba las obras de infraestructura del sector.

Este lunes se abrieron las ofertas económicas de la licitación de GNL para 2026. Hubo solo dos oferentes: la trader multinacional Trafigura y la española Naturgy. La adjudicación será el 21 de abril. En el sector ya dan por hecho que Trafigura quedó mejor posicionada tras presentar la oferta más baja.

La licitación es producto de que el gobierno decidió avanzar con la licitación para transferir la importación de GNL, que hasta ahora realizaban las empresas estatales Enarsa y Cammesa, a un único operador privado.

Los precios que surgen de esas ofertas marcan un salto impactante en el precio del gas, afectado por la guerra en Irán. El GNL se ubicará entre 24 y 27 dólares por millón de BTU. En 2025, el promedio fue de 12 dólares. Es el doble. En algunos cargamentos, incluso más. Un salto que afectará el ya exigido superávit fiscal, que anticipó LPO.

Por el conflicto en medio oriente, el gas cotiza muy por encima del precio promedio del año pasado. A eso se suman flete, regasificación y operación en Escobar. Ese combo agrega entre 3,5 y 5 dólares por MMBTU. El precio final queda fuera de escala para la economía local.

La industria argentina paga entre 2 y 4 dólares por el gas local. "La diferencia es imposible de trasladar a costos productivos", afirmó a LPO el dueño de una fábrica electro intensiva.

El punto crítico es lo que no se hizo. La reversión del Gasoducto Norte sigue incompleta. Finalizar esta obra cuesta unos 740 millones de dólares. El ahorro anual estimado es de entre 1.000 y 2.000 millones. Una sola temporada de GNL a precios actuales ronda los 1.200 millones. Un invierno paga la obra.

El punto crítico es lo que no se hizo. La reversión del Gasoducto Norte sigue incompleta. El 4 de noviembre del 2024, el gobierno anunció, con bombos y platillos, la inauguración de la reversión pero un año y medio después todavía falta completar mas de un cuarto de la obra. De hecho, Argentina sigue importando gas desde Bolivia.

Finalizar esta obra cuesta unos 740 millones de dólares. El ahorro anual estimado es de entre 1.000 y 2.000 millones. Una sola temporada de GNL a precios actuales ronda los 1.200 millones. Un invierno paga la obra.