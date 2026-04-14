Milei a la cabeza, salió a relativizar la nueva escalada de la inflación del mes de marzo

El Gobierno, con el presidente Javier Milei a la cabeza, salió a relativizar este martes la nueva escalada de la inflación del mes de marzo difundido por el INDEC, que llegó al 3,4% y tras admitir que "el dato es malo", lo atribuyó a shocks externos por la guerra en Oriente Medio y a coletazos de la incertidumbre preelectoral del año pasado. Además, vaticinó que el dato retornará a "su sendero decreciente" a partir de abril.

En tanto, desde un sector de la Casa Rosada atribuyeron la suba directamente a los coletazos por el aumento de la nafta, aunque no llegó a repercutir tanto en la Canasta Básica de Alimentos (CBA), las subas más fuertes fueron en servicios de transportes.

En un mensaje en su cuenta oficial en X, el Presidente reposteó la explicación que antes había dado el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

"INFLACIÓN", dijo Milei, y reconoció: "El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. VLLC!".

La frase de Milei fue acompañada por la explicación formal dada por el ministro de Economía, Luis Caputo, también en X. Allí, el funcionario sostuvo que "el IPC Nacional registró en marzo una variación mensual de 3,4%, con una suba de 3,2%, 5,1% y 1,0% en las categorías núcleo, regulados y estacionales, respectivamente".

Caputo aclaró que, a pesar de la suba de la inflación general, hubo una "fuerte desaceleración de la canasta básica de alimentos".

"Fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo", sostuvo el ministro que además, precisó que "la variación mensual de la Canasta Básica Total bajó de 2,7% en febrero a 2,6% en marzo".

El titular del Palacio de Hacienda explicó que "en el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países" y agregó que "la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados".

En tanto, Milei y Caputo buscaron llevar tranquilidad al señalar que esperan que, pasado el shock externo, se vuelva a la desaceleración de los precios, ya que "la inflación núcleo -excluyendo carnes- se mantuvo en 2,5%, la misma variación que en febrero".

Caputo explicó que "más allá de shocks puntuales, el componente subyacente de la inflación se mantuvo estable". A esos "datos duros", se refería Milei en su posteo en X.

El jefe de la cartera económica, atribuyó la suba a "los impactos directos de la situación internacional" entre los que, precisó, "pueden citarse las subas de 9% en combustibles, 24% en pasajes de avión de cabotaje y de 22% en transporte interurbano".

Y en cambio, señaló que en "el capítulo Educación" se registró "una suba mensual de 12,1%, la más baja de los últimos 8 años para el mes de marzo".

Caputo finalizó su análisis al volver a hacer foco en la idea de que "la inflación es un fenómeno monetario", y analizó que "puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas".

En ese sentido, el ministro también se refirió al "impacto rezagado del desplome pre electoral" de las elecciones legislativas de octubre de 2025, y señaló que ese proceso "vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales".