El Desgaste: más del 60% no votaría la reelección de Javier Milei crece la disconformidad en el Gobierno

Una nueva encuesta de la consultora Zuban Córdoba realizada entre el 1 y el 3 de abril sobre 2200 casos en todo el país revela que el 60,7% de los argentinos no votaría hoy por la reelección del presidente Javier Milei, mientras que solo el 29,4% lo haría y un 10% aún no tiene una posición definida, en un contexto marcado por la crisis económica y cuestionamientos sobre la gestión.

Según el informe, la negativa alcanza al 60,7%, frente a un 29,4% de respaldo y un 9,9% de indecisos. En la misma línea, un 60,6% de los encuestados se manifestó en desacuerdo con la idea de que Milei tenga un segundo mandato.

Para el 47% de los consultados que no votarían nuevamente al presidente, la «mala gestión económica» es el motivo excluyente; de este número, un 24,7% no lo volvería a respaldar por sus «promesas incumplidas».

Por primera vez, los casos de corrupción aparecen con un peso específico determinante, siendo la razón principal de rechazo para el 21,5% de los encuestados. Según el informe, las controversias sobre contrataciones y designaciones han comenzado a perforar la credibilidad del oficialismo más allá de su núcleo duro.

Encuesta Javier Milei

El estudio advierte que este rechazo responde a una mala gestión económica, señalada por el 47% de los encuestados. El estudio aclara que un 33,9% de quienes lo apoyaron en la segunda vuelta de 2023 declaran haber reducido o retirado su apoyo.

En contraste, el 47% lo apoya por confianza en su liderazgo y un 21,6% lo hace por una cuestión reactiva, asociada al miedo o rechazo a la alternativa peronista. Solo un 19,9% sostiene que su respaldo aumentó en este período.

Finalmente, el 62,4% de los encuestados coincide en que Argentina necesita un «candidato nuevo» que no esté vinculado a ninguno de los partidos actuales.