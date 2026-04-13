Rosario volvió a movilizarse en defensa del río Paraná ante el nuevo proceso de privatización

Una nueva jornada de visibilización ante la reprivatización del río Paraná, en defensa del río y sus humedales se concretó este sábado en las provincias de Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. En Rosario, el encuentro cerró en la Rambla Catalunya. La actividad fue impulsada por el Foro por la Recuperación del Paraná, un amplio arco de organizaciones y demás protagonistas de la reciente travesía “Salvemos el Paraná y sus humedales” que unió territorios y comunidades litoraleñas a lo largo de más de 800 kilómetros durante 15 días.

En ese marco, se convocó oficialmente al IV Encuentro Federal de la Soberanía, que se realizará el 20 de junio próximo, en coincidencia con el Día de la Bandera. «Es urgente y necesario avanzar en un camino por la defensa y recuperación integral de nuestra soberanía y nuestra independencia nacional, delineando un rumbo que haga posible un futuro de felicidad para el pueblo argentino, forjando para esto un programa a corto, mediano y largo plazo, de carácter estratégico”, indicó Luciano Orellana, integrante del Foro.

El objetivo es frenar la licitación de la llamada hidrovía Paraná-Paraguay. Actualmente, el gobierno nacional está en proceso de revisión de los pliegos licitatorios y se expedirá al respecto a fines de abril o principios de mayo. Hay dos empresas que compiten por la concesión, ambas de origen belga: Jan de Nul y DEME. Las organizaciones advierten que este nuevo proceso privatizador implica un dragado a 44 pies de profundidad que afectará al ecosistema fluvial y a las comunidades costeras. Denuncian que el proceso licitatorio no cuenta con un estudio de impacto ambiental acumulativo. Y advierten que las obras no cuentan con licencia social ya que se incumplieron los mecanismos previstos en el Acuerdo de Escazú sobre participación ciudadana en materia ambiental.

Hasta el momento se presentó una medida cautelar que busca impedir que el proceso continúe. Pero en forma paralela, en el río y en las playas de la costa del Paraná, las organizaciones buscan visibilizar esta demanda. En Chaco, la manifestación se realizó en Las Palmas, Isla del Cerrito, Colonia Benítez, Barranqueras y Resistencia. En Corrientes, en Corrientes Capital, Empedrado, Bella Vista, Goya y Esquina. En Entre Ríos, en La Paz y Paraná. En Santa Fe, en Santa Fe Capital, Reconquista, San Lorenzo y Rosario. Y en la provincia de Buenos Aires, en Ramallo; entre otras.

Desde el Foro por la Recuperación del Paraná afirman: “Venimos en una lucha ininterrumpida desde el año 2021, que hizo posible detener hasta el presente la reprivatización del Paraná. No vamos a parar hasta la total recuperación de nuestro río en manos argentinas. Entregar el Paraná es como entregar Malvinas”.

Por agua y por tierra

Embarcaciones y kayaks portando banderas argentinas con sus consignas se concentró este sábado al mediodía en la Isla de Los Mástiles, para cruzar “por agua” el río y dirigirse a la Rambla Catalunya, empalmando con el recorrido “por tierra” de una gran caravana de vehículos, también embanderados, que cruzaron el puente Rosario -Victoria. Desde el viaducto se desplegó una bandera argentina como símbolo de la defensa de la soberanía nacional ante las multinacionales.

Desde la rambla se reafirmó: “Seguiremos poniendo el cuerpo a las ideas”. Con la presencia de vecinos y público en general tuvo lugar un encuentro asambleario donde se intercambiaron y escucharon diversas voces de los protagonistas en la defensa de sus causas, como Javier “Tula” Nuñez, “Guía de Pesca y Asesor de Islas de la Municipalidad de Victoria”; Evangelina Codoni y Luciano Orellano, integrantes del “Foro por la recuperación del Paraná” y del “Encuentro Federal por la Soberanía”; y Sebastián Ledesma, del “Foro por la recuperación del Paraná” y de la “Multisectorial por los Humedales”.

Luciano Orellano manifestó “somos testigos de la tremenda claudicación nacional a favor de la extranjerización para convertirnos en una factoría, en un protectorado, hundiendo, abandonando y oxidando el patrimonio nacional y desgarrando al pueblo y a nuestro río Paraná para abrir paso a las empresas y a la soberanía extranjera”. Agregó: “Hay que ponerle el cuerpo a las ideas para parar este ecocidio y esta entrega total de la soberanía, y como dijo el General San Martín ‘cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla’. Esta jornada es expresión de una realidad que nos llena de orgullo, porque este es un movimiento que se consolida en todo nuestro litoral.”

Agregó: “Ante la feroz entrega de la soberanía y el obsceno saqueo de nuestra Patria, no debemos confundirnos. El gobierno de Milei es un gobierno de ocupación que viene a desmembrar la Argentina, pero también tenemos que saber que el enemigo más peligroso es el que no se ve, y sumado a eso debemos desconfiar de los falsos progresismos, los falsos federalismos, que por un lado pregonan de palabra por estas causas y después desfilan por las embajadas, se sacan fotos con los que saquean nuestra nación. Nosotros queremos ser claros, el río Paraná es nuestro: Ni yanquis, ni belgas, ni chinos, ni franceses, ni ingleses… ¡Argentino! Nosotros juramos los principios de Belgrano: ‘ni amo viejo, ni amo nuevo, ¡ningún amo!’”.

En referencia al actual proceso licitatorio, indicó: “Compañeros, no habrá un solo día de descanso. A esta lucha, que será larga, la vamos a librar de todas las formas posibles, todos los días, a cada momento, para volver a encontrarnos nuevamente el 25 de Mayo en todo el litoral”… “Los ríos son ‘soberanía’ de los estados nacionales ribereños, no es un río ‘internacional’. El diseño, el modelo que se pretende consolidar, nos impone una matriz logística totalmente dependiente y colonizante a favor de las potencias extranjeras.”