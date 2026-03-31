Inquilinos en problemas: el 70 por ciento está endeudado y cada vez cuesta más pagar el alquiler mensual

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Un dolor de cabeza. Entre alquiler, expensas, servicios y alimentos, la carga total supera ampliamente la capacidad de pago de gran parte de los inquilinos, lo que termina por tensionar más el acceso y la permanencia en la vivienda
La tensión del mercado de alquileres en Argentina suma un nuevo capítulo con datos que profundizan un escenario ya complejo: el 70% de los inquilinos tiene deudas en un contexto donde cada vez cuesta más sostener el pago mensual. La última encuesta nacional elaborada por Inquilinos Agrupados reflejó que el problema habitacional dejó de analizarse de forma aislada: el deterioro del salario y el empleo pasó a ocupar el primer lugar entre las preocupaciones, en un contexto donde el acceso a la vivienda se agravó en los últimos tiempos.
Para los inquilinos, si bien la oferta muestra cierta recomposición respecto de períodos anteriores, los costos de ingreso y mantenimiento del hogar resultan cada vez más exigentes. A los valores iniciales de alquiler se suman depósitos, garantías y gastos administrativos, mientras que las expensas se consolidan como un componente central del gasto mensual: en la Ciudad de Buenos Aires promedian los $250.000, y en la provincia de Buenos Aires se ubican entre $180.000 y $250.000.
En paralelo, aunque reaparecieron opciones de financiamiento como los créditos UVA (y el año pasado se otorgaron 44.000 en el país), el contexto de ingresos debilitados y gastos corrientes en alza vuelve difícil sostener la economía diaria del hogar.
Salarios en retroceso y alquileres en alza