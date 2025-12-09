El 72 por ciento de los trabajadores gana menos que la canasta básica

Un informe del Instituto Gino Germani reveló que el fenómeno del “trabajador pobre” está plenamente consolidado. La mayoría de los asalariados, formales e informales, percibe ingresos por debajo del costo de vida, en un contexto de encarecimiento de servicios y aumento del pluriempleo.

Un estudio del Instituto Gino Germani de la UBA advirtió sobre el colapso de los ingresos laborales en la Argentina. La investigación muestra que el fenómeno del “trabajador pobre” se encuentra profundamente afianzado, con sueldos que no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que en octubre de 2025 era de $1.213.799 para un hogar tipo.

De acuerdo al informe, el 72% de los trabajadores -entre formales e informales- percibe menos de $1 millón mensual, por debajo del umbral necesario para evitar la pobreza. El deterioro atraviesa todo el mercado laboral y ya no distingue entre grados de formalidad.

En el sector formal, el 58% de los asalariados no supera ese monto y 1 de cada 5 empleados de jornada completa es pobre. La situación es aún más crítica en el sector informal, donde el 89% de los trabajadores y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación se ubican también por debajo del ingreso básico requerido.

El estudio identifica un agravante adicional: el avance de la “pobreza residencial”, impulsada por el encarecimiento sostenido de los servicios y la reducción de subsidios. El gasto en gas, luz y agua, que representaba el 4% de un salario mediano a fines de 2023, pasó a ser el 11% en 2025, erosionando aún más la capacidad de compra y anulando cualquier posibilidad de ahorro.

La respuesta creciente a esta crisis es el pluriempleo, que ya alcanza al 12% de los ocupados. Según los investigadores, incluso muchos asalariados formales deben recurrir a una segunda actividad para evitar caer por debajo de la línea de pobreza.

El informe concluye que la confluencia entre salarios deprimidos, inflación acumulada y servicios cada vez más costosos configura un escenario estructural en el que el “trabajador pobre” deja de ser una excepción para convertirse en una condición extendida en el mercado laboral argentino.

