Rosario celebra la Navidad con el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini

La ciudad vivirá una nueva edición del tradicional encendido, con actividades desde las 19 y el momento central previsto para las 20.30. El evento, gratuito y abierto a toda la comunidad, marcará el inicio de las celebraciones navideñas.

Rosario se prepara para compartir uno de sus rituales más arraigados de fin de año: el encendido del clásico arbolito navideño de la rotonda de bulevar Oroño y avenida Pellegrini. Este lunes 8 de diciembre, desde las 19, miles de familias se acercarán al sector del parque de la Independencia para disfrutar de una tarde de música, espectáculos y encuentro comunitario.

El show musical estará a cargo de Fabián Gallardo y Los Piratas, banda tributo a Los Auténticos Decadentes, que animará la previa con clásicos populares y un clima festivo pensado para acompañar el esperado encendido, programado para las 20.30.

La actividad es de acceso libre y gratuito y cuenta con la participación de la Asociación Amigos del Parque Independencia, la Mesa Interreligiosa para el Bien Común y diversas organizaciones locales que año a año colaboran con esta celebración, concebida como un espacio de unidad y convivencia.

Un ícono navideño de la ciudad

El tradicional arbolito de Oroño y Pellegrini vuelve a lucir sus 3 mil luces LED, que ofrecen mayor potencia lumínica y menor consumo, en línea con la política municipal de recambio energético en calles y avenidas. La estructura, de 24 metros de ancho por 15 metros de alto, se extiende hasta las veredas permitiendo la circulación vehicular bajo las guías que sostienen la iluminación.

Instalado por primera vez en la década del ’70 por la Dirección de Alumbrado Público —aún responsable de su mantenimiento—, el arbolito forma parte del paisaje navideño de Rosario desde hace casi 50 años. Cada diciembre, su encendido vuelve a reunir a generaciones de rosarinas y rosarinos alrededor de una tradición que combina música, comunidad y espíritu festivo.