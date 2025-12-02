Spagnuolo presentó un peritaje y compromete más a los Milei

Spagnuolo presentó un peritaje que desmerece su propia versión y compromete más a los Milei

En un giro extraño, el extitular de ANDIS incorporó un informe al expediente que califica como “baja” la probabilidad del uso de inteligencia artificial con su voz para denunciar que Karina cobraba el 3% de los contratos por medicamentos y que el Presidente estaba al tanto y no hizo nada



La defensa de Diego Spagnuolo presentó un peritaje en el expediente sobre las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con el fin supuesto de deslegitimar los audios atribuidos al extitular del organismo que revelarían un esquema masivo de corrupción orquestado por Karina Milei y los primos Menem. Sin embargo, la constatación del informe realizado por la firma española Graudio Forensics no hace más que aumentar la verosimilitud de una parte crucial de los dichos atribuidos a Spagnuolo, en especial, la que compromete al Presidente y su hermana.

El nuevo abogado de Spagnuolo, Mauricio D'Alessandro, anunció días atrás la existencia del informe pericial ordenado por su cliente, y hoy concretó su incorporación al expediente. Según dijo D'Alessandro, el estudio ratificaría la manipulación con inteligencia artificial de los registros difundidos en agosto, en un cambio con respecto a la línea de defensa inicial llevada a cabo por otros abogados del exmejor amigo y exabogado de Javier Milei.

El peritaje ratifica un dato que estuvo claro desde el principio, cuando los periodistas Ivy Cángaro y Mauro Federico hicieron públicos los audios en los sitios Data Clave y Carnaval. No se trata de una grabación de corrido, sino de fragmentos, con ediciones para borrar, por ejemplo, la voz del interlocutor de Spagnuolo. No obstante, hay partes nítidas que narrarían graves delitos. El autor del informe, Miguel Ángel de la Torre, un licenciado en Comunicación y máster en Dirección de Seguridad, detecta 18 cortes “compatibles con la edición intencionada”. Hasta allí, sin sorpresas.

La parte en la que el estudio se da vuelta como un búmeran para Spagnuolo —si es que su intención real era beneficiarse a sí mismo y a los hermanos Milei— es cuando se aboca a dilucidar si se utilizó una “voz sintetizada” mediante inteligencia artificial, a partir de la página 21 del texto de Graudio Forensics. La conclusión es que es “baja” la probabilidad de que, en efecto, no sea la voz de Spagnuolo la que revela el 3% de coimas para Karina y su indignación porque Javier Milei fue cómplice, cuando la conversación transcurre “en el contexto de restaurante o cafetería”), y es “alta” en el tramo por teléfono.

“En el análisis del fragmento inicial del archivo objeto de estudio (discurso en el contexto de restaurante o cafetería), los resultados entregan un valor de probabilidad del 42% (bajo), que no permite sacar una conclusión inequívoca sobre la presencia de síntesis vocal”.

“Sin embargo, en el fragmento correspondiente al discurso en el contexto telefónico, la herramienta entrega un resultado con una estimación de probabilidad del 65%, razonable para afirmar que el audio contiene trazas de voz sintetizada”.

Si sabés que están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo

Voz atribuida a Diego Spagnuolo

El estudio se vuelve problemático para los Milei y los Menem cuando se analiza qué es lo que dice la voz atribuida a Spagnuolo en el contexto de un bar. Los siguientes son algunos de los textuales:

“Seguramente le debe llegar (a Karina) el tres o el cuatro. Yo calculo que le debe llegar el tres a Karina, porque seguramente le digan, es el cinco, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, 1% para mí y vos Karina te llevás el tres... Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas (dólares) de medicamentos por mes.

“Lule (Eduardo Menem) me quiso meter una mina en una delegación nacional, lo fricé, me quiso meter al de recursos humanos, lo fricé, no le dejé meterme nada. Solamente me metió al más importante de todos (el exdirector de Acceso a la Salud de ANDIS Daniel Garbellini), por Karina, para chorear”.

“Me pusieron un tipo que maneja la caja mía, un delincuente” (Pablo Atchabahian, exempleado de Roche Argentina)

“Hablé con el Presidente. Javi, está pasando esto, esto y esto. No corrigieron nada. No corrigio nada. Si sabés que están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan, se lo dije al Presidente tengo todos los whatsapps de Karina, olvídate.

“No lo jodí más, me limito a controlar que lo mío esté ordenadito. El quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas”.

En cualquier caso, el autor del informe resalta en letras mayúsculas, en dos oportunidades, que el archivo remitido por D'Alessandro no es suficiente para “tomar una decisión final sobre la existencia total o parcial de voz sintetizada”. “Deberíamos adicionalmente analizar otros rasgos del habla, como es el ritmo, la entonación, y el acento o énfasis dentro de las palabras, pero falta contenido y contexto al no disponer de toda la secuencia conversacinoal y resto de los hablantes”.

De hecho, el informe español analiza, entre diálogos presenciales y telefónicos, apenas 7 minutos 32 segundos enviados por la defensa de Spagnuolo, una fracción menor de los conocido.

El juzgado criminal federal de Sebastián Casanello remitió el informe pericial a la Cámara, que debe expedirse en breve sobre el pedido de nulidad de la causa formulado por diversas partes, entre ellas, el examigo de Milei.

Tanto el juez como el fiscal, Franco Picardi, dejaron claro en sus dictámenes y decisiones que la construcción del expediente se basa sobre documentos, registros contables y diálogos de whatsapps obtenidos a partir de una veintena de allanamientos.

La estrategia de Spagnuolo, a partir de la llegada de D'Alessandro a su defensa después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, pasó a coincidir llamativamente con el esbozo de Milei, quien semanas después de que se desatara el escándalo, dijo que se trataba de audios creados con inteligencia artificial. El fin último de este argumento es que impere la teoría del fruto del árbol prohibido, que sostiene que nunca una causa puede construirse a partir de pruebas ilegales.

Casanello y Picardi afirmaron en su consideración sobre la nulidad que el origen surge del texto de una denuncia —presentada por el abogado Gregorio Dalbón— con indicios verosímiles, pero que los audios no fueron tomados como prueba. De hecho, en sus resoluciones, prácticamente no hay alusiones a los audios atribuidos a Spagnuolo.