Los reclamos financieros encabezan el listado de consutlas de la Oficina del Consumidor

La Oficina Municipal del Consumidor de Rosario (OMC) difundió su Informe Anual de Gestión 2024–2025 y confirmó una tendencia que se mantiene firme: los reclamos vinculados al sector financiero siguen encabezando, por amplio margen, las consultas de los rosarinos. En total, el organismo intervino en más de 2.198 expedientes relacionados con estafas informáticas, problemas con tarjetas de crédito y fallas en billeteras virtuales.

En el balance general, la OMC contabilizó más de 18.000 atenciones entre expedientes formales, asesoramientos, operativos barriales y consultas telefónicas. Para la jefa del área, Solange Bobbett, ese aumento sostenido responde a “la consolidación del rol educativo, la mayor presencia territorial y la resolución efectiva de conflictos”.

El rubro de vivienda se ubicó en segundo lugar, con 1.423 reclamos que abarcan inconvenientes en contratos de alquiler, administraciones de consorcio y planes habitacionales. Desde la Oficina remarcaron que se trata de un segmento “cada vez más sensible”, atravesado por la falta de información precisa para inquilinos y propietarios.

El tercer puesto lo ocuparon los reclamos comerciales y legales, con 1.200 expedientes. En este terreno, la OMC destacó una tasa de resolución favorable del 85%, reforzando la importancia del acompañamiento administrativo para destrabar conflictos de consumo.

Los servicios públicos reunieron 883 denuncias relacionadas con EPE, ASSA, Litoral Gas y la segmentación energética. Por su parte, telecomunicaciones —tradicionalmente uno de los rubros más conflictivos— cerró el período con un 95% de resultados positivos para los usuarios.

El informe también remarca el fortalecimiento del trabajo territorial: se realizaron 42 operativos en 24 barrios de la ciudad. A esto se suma una fuerte expansión del rol educativo, con más de 20 escuelas secundarias participando de charlas en el Concejo Municipal, y otras cuatro instituciones capacitadas mediante el programa “Conectá con tus Derechos”.

Otro avance relevante fue la incorporación de Rosario a la Ventanilla Única Federal, una herramienta que integra a la OMC al sistema nacional de reclamos y simplifica los trámites. Junto con la atención presencial, resulta clave para asistir a personas mayores, uno de los grupos más afectados por la falta de canales directos en bancos, empresas de servicios y entidades privadas.

La presentación del informe se realizó en el Concejo Municipal, donde el organismo adelantó que profundizará la descentralización, acelerará los tiempos de respuesta y ampliará las acciones preventivas. “Nuestro compromiso es que nadie quede solo frente a un reclamo”, sostuvo Bobbett.