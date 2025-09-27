"Él sólo tenía una cámara de fotos" la madre de Pablo Grillo, le reclamó a la jueza María Servini

María del Carmen, la madre de Pablo Grillo, le reclamó a la jueza María Servini, quien tiene a su cargo el juicio que investiga la agresión casi mortal al fotógrafo, que hiciera Justicia. A través de una carta, la mujer detalló cómo le cambió la vida a su hijo y a su familia aquel episodio violento del 12 de marzo, cuando el gendarme Héctor Guerrero le disparó una bala de gas lacrimógeno en la cabeza durante una represión a una marcha de jubilados. "Él sólo tenía una cámara de fotos", señaló la madre del joven.

El mensaje fue leído al aire durante el programa de radio que conduce Julia Mengolini, y empieza con una breve y contundente presentación: "Señora Jueza: usted a mí no me conoce. Soy la mamá de Pablo Grillo, el fotoperiodista que fue agredido por el gendarme Guerrero el 12 de marzo en Plaza Congreso".

"Mi hijo estaba ejerciendo su trabajo de fotógrafo al igual que el gendarme, pero a diferencia de que mi hijo tenía en su mano una cámara fotográfica, y Guerrero, un arma letal que casi mata a mi hijo", precisó.

"Yo quiero contarle que es un muchacho empático con el otro, solidario, estudioso, trabajador y colaborador con sus pares en el trabajo. Y sí, también es militante. Creo que esto último no es cuestionable, ¿no?", agregó María del Carmen.

En tanto, el pulso de la carta se vuelve más doloroso al señalar que el joven era empático, solidario, y "siempre fue emprendedor e inquieto". También explicó que Pablo "tenía muchos sueños, algunos realizables y otros no". Y remarcó: "Pero siempre con ganas de hacer y de vivir. Hoy esos sueños ya no están, desaparecieron ese 12 de marzo, cuando un hombre se los arrebató con ese tiro funesto, vaya a saber por qué causa".



Patrocinado



Create with AI EfficiencyRetool







https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9r8siy

"O tal vez sí sepa por qué: seguro recibió órdenes de sus superiores, entre las cuales está la jefa máxima: hoy, para mí, una asesina, personaje cruel, mentiroso, que poco le interesa la vida de otro. Solo tiene ambición política. Guerrero es el brazo ejecutor de las órdenes nefastas de (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullich".

"Ésta mujer y su banda nos cambió la vida por como familia. No sólo a Pablo. Nosotros como padres no tenemos vida, sólo pensamos y actuamos de acuerdo a sus necesidades. Su hermano, tratando de retomar su vida con esposa e hija, y es difícil. Los amigos, todos pendientes de él, al menos por ahora, de la evolución de Pablo", completó.

María del Carmen, en tanto, se cuestiona por qué le toca vivir esa desgracia y escribirle esa carta a la jueza. Luego intenta acercarse a Servini: "Le hablo de madre a madre: Pablo dejó de ser Pablo. Le cuento algo como detalle: no come, se olvidó de comer, y apenas si puede hablar. Mi hijo puede ser el suyo o ser su nieto, que hoy tiene que estar en una cama de hospital".

"No busco venganza. Quiero y queremos justicia por Pablo. Y como dijo su hermano con mucho dolor, Pablo ya no es el hermano que fue. No es el hijo que tuve en mi vientre durante nueve meses. Tampoco es ese amigo que alguna vez fue. No sé cómo va a ser. Cómo va a seguir esta historia. Señora jueza —reiteró—, sólo pedimos justicia, ¿y sabe una cosa? Él sólo tenía una cámara de fotos".

Cómo avanza la causa

El gendarme Héctor Guerrero declaró el jueves 18 de septiembre en los Tribunales de Comodoro Py amte el juez Ariel Lijo, quien reemplaza a María Servini, acusado de ser el autor del delito. Admitió haber haber efectuado el disparo de gas lacrimógeno que hirió gravemente al fotoperiodista pero negó haber tenido intención de lastimar a nadie y se declaró “inocente”.

Según el expediente, el proyectil calibre 38 mm candela “CN” impactó en la cabeza de Grillo y le provocó lesiones graves que requirieron intervención quirúrgica y craneoplastia bilateral.

El gendarme afirmó que durante el operativo se encontraba de frente a los manifestantes, que comenzaron a arrojar “muchísimas piedras”, y justificó el disparo por la dificultad visual debido al humo y el agua del hidrante. Sin embargo, la Justicia le imputó haber disparado de manera horizontal y antirreglamentaria, a sabiendas del riesgo de causar lesiones graves.

La querella de Grillo sostuvo que las afirmaciones de Guerrero son “falsas” y destacó que el fotógrafo estaba de cuclillas, tomando fotos, “sin representar ningún peligro para terceros”. Además, señalaron que los disparos se realizaron en dirección a la víctima, contrariando los protocolos de uso del arma y la normativa vigente.

El caso, inicialmente caratulado como averiguación de delito, fue modificado a “homicidio en grado de tentativa” tras el agravamiento del cuadro clínico del joven trabajador durante la hospitalización. Actualmente, Grillo está internado en el Hospital de Rehabilitación Rocca bajo un tratamiento interdisciplinario para mejorar y sostener su buen estado de salud.