La comida ya viaja, pero a las provincias amigas

Por fin el gobierno se decidió acatar lo que le reclamó la justicia y comenzó el operativo para la entrega de alimentos a punto de vencer, que el Ministerio de Capital Humano tiene almacenados mientras miles de comedores y merenderos no cuentan con comida para darle a las personas que más lo necesitan. La distribución, tal como contó este diario, será solo de leche en polvo y se hará de manera discrecional a cada una de las provincias "amigas" en las que hay merenderos y comedores que dependen de Conin, la fundación que Sandra Pettovello eligió para tercerizar la entrega de alimentos.

En Casa Rosada dicen que eligieron a Conin, presidida por el antiderechos Abel Albino, porque "es una fundación de muchísimo prestigio", y aclaran que "una vez entregado el stock heredado, la idea es no stockear más y empezar a usar la cláusula gatillo para situaciones de emergencia". Con "cláusula gatillo", se refieren a la idea que propuso Federico Sturzenegger para privatizar y correr al Estado de la entrega de alimentos. Desde Conin, en tanto, justifican que "están haciendo algo que excede a sus tareas habituales", y que por eso "no pueden llegar a todos". "Justamente es por eso que el Estado es el que debería hacerse cargo: para que el reparto sea equitativo y federal y no quede a merced de un privado que 'hace lo que puede'", dicen desde la oposición.

Las provincias que más leche en polvo recibirán --siempre en comedores y merenderos que responden a Conin-- son, casualmente, las que tienen gobernadores aliados al gobierno nacional. Es el caso de Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, que recibirá 191 mil kilos (el 48 por ciento del total); Entre Ríos, del exministro macrista Rogelio Frigerio, al que le asignaron 92 mil (el 23 por ciento); Tucumán, gobernada por el aliado Osvaldo Jaldo, que recibirá 69 mil kilos (el 17 por ciento); Chaco, del radical Leandro Zdero, que tendrá 39 mil kilos; Córdoba, que conduce Martín Llaryora, donde ingresarán 30.840 kilos y la lista sigue con Santa Fe, del radical macrista Maximiliano Pullaro, con 10 mil kilos; y Corrientes, del radical Gustavo Valdéz, con 9.400 kilos. En octavo lugar se encuentra un distrito no afin al gobierno: Tierra del Fuego, con 8 mil kilos. En tanto, Rio Negro recibirá 4 mil kilos; Salta con 2.300; San Juan con 800. Por últimos, quedan las provincias no oficialistas La Pampa con apenas 600 kilos y Santiago del Estero, 590 kilos.

Buenos Aires, que contiene al 30 por ciento de la población argentina, aglutina la mayor cantidad de organizaciones sociales de todo el país, y está gobernada por Axel Kicillof, recibirá menos del 2 por ciento del cargamento. Y hay otras provincias a las que ni siquiera llegará un kilo de la leche en polvo. Es el caso de La Rioja, que conduce Ricardo Quintela; Formosa, que gobierna Gildo Infrán, Catamarca, de Raúl Jalil y también el de Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Neuquén, San Luis y Misiones.

Otra provincia que tampoco recibirá leche es Santa Cruz, liderada por Claudio Vidal. El gobernador de la provincia patagónica este martes se mostró sonriente junto al ministro de Economía Luis Caputo. El titular de la cartera lo felicitó por pagar una deuda que la provincia tenía con la Nación por 23 mil millones de pesos. "Les cuento algo que para mí representa un cambio de época: hoy recibimos junto a Pablo Quirno a Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, y a su equipo de gobierno. Vino a pedir plata? No, vino a CANCELAR deuda", dijo y finalizó "Excelente gestión del gobernador. Pd: feliz cumpleaños Claudio!".

Desde la gobernación cuentan que efectivamente no reciben, ni recibirán alimento de Nación y que, para compensar esa situación la provincia inició un programa de alimentos "solidario", que se financia con recursos propios. "Llegó un envío el domingo y hoy se empezaron a repartir son 60 mil módulos de una dieta armada desde la provincia", explicaron y añadieron que se trata de unos "20 mil módulos por mes", y que, en breve, van a proceder a iniciar la siguiente compra.

Desde La Rioja, en tanto, no fueron tan condescendientes. Alfredo Menem, ministro provincial de desarrollo social firmó --junto a otros siete ministros provinciales de esa área-- un comunicado en el que reclamaron al gobierno nacional un esquema más equitativo de reparto de los alimentos. El riojano cuestionó la decisión del ministerio de Capital Humano de no incluir a La Rioja para la división y dijo en diálogo con AM750 "sentimos una impotencia muy grande porque todos los días tenemos que atender la demanda de los vecinos y vecinas por el alimento y los remedios oncológicos, que los desfinanciaron".

Luego, el ministro de Desarrollo Social riojano añadió "lo que ellos demonizan, que es tercerizar con los movimientos sociales, lo hacen con una fundación, y tienen denuncias de corrupción, de sobresueldos, de sobreprecios, y dejaron vencer la leche. Están haciendo desastres con la administración de los recursos de los argentinos".

Desde Conin, en tanto, dicen que "no saben con exactitud cómo va a ir llegando la leche en polvo a los distintos centros". Gabriela Sabio, directora de la fundación, explicó que "es CONIN el que se ocupa de decidir a quiénes les llega la leche en polvo", y que la van a entregar a los centros con los que ellos ya trabajan. "Tenemos 22 centros CONIN en Buenos Aires. En el conurbano se entregó poco porque cada centro tenía que garantizar la logística", justificó en diálogo radial intentando explicar por qué se entregarán solo unos cinco mil kilos de leche en polvo a una de las provincias con más población y mayores necesidades.

Sabio dijo que no sabe si volverán a hacer entrega de alimentos --en Casa Rosada dicen que ellos no stockearán más comida una vez que esta entrega termine--, y añadió que "la distribución de la leche por provincias responde a la capacidad de logística que tienen los centros CONIN". Señaló que La Rioja y Formosa no recibirán porque la fundación no tiene presencia allí. Desde el gobierno de Catamarca, según contaron a este diario, estuvieron hablando hasta última hora del martes con el gobierno nacional para pedir que se los sume a la lista y les entreguen alimento, pero al cierre de esta edición no habían logrado ningún tipo de confirmación por parte del Ministerio de Capital Humano.

Mientras la comida retenida por el gobierno nacional se comienza a entregar con urgencia antes de que venza en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, Tucumán, todavía el gobierno tiene que confirmar quién reemplazará a Pablo de la Torre en la secretaría de la Niñez. Él fue eyectado del cargo acusado de ser el responsable de la no entrega de alimentos y, además, denunciado por corrupción a partir del convenio que el ministerio tenía con la OEI. De manera extraoficial en Casa Rosada confirman que el lugar lo ocupará Yanina Nano Lembo, actual directora del Consejo de Políticas Sociales y exfuncionaria del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA.

