Juegos on line: crecen las ofertas por internet para apostar a casi todo

La adicción a los juegos y las apuestas se dispara entre los jóvenes a un ritmo vertiginoso, en sintonía con el crecimiento de las ofertas por internet para apostar a casi todo, desde juegos de poker hasta partidos de fútbol. Y esta problemática comienza a tener cifras concretas.

Esto es lo que demuestra la encuesta hecha por Opina Argentina. Se trata de una consultora enfocada en temas políticos que, sin embargo, decidió incluir el tema de las apuestas virtuales porque es uno de los fenómenos sociales menos estudiados y con mayor crecimiento en la actualidad.

El trabajo indica que el 16% de los jóvenes encuestados reconoce que realiza apuestas on line, número que crece a 24% si se incluye a los adultos. Los más afectados parecen ser los varones (11% más propensos a desarrollar una adicción que las chicas, donde el porcentaje es del 5%), mientras que el 39% cree que habría que prohibir la modalidad contra un 38% que propone regularla.

Lo interesante es que un alto porcentaje de las personas consultadas (80%) no desconocen los riesgos de desarrollar una ludopatía que conlleva el juego on line. Incluso, ese conocimiento crece a medida que se asciende en la escala social. Sin embargo, no dejan de jugar.

La encuesta fue realizada entre el 17 y el 20 de mayo con más de mil casos. Y entre sus datos sobresalientes, revela que los varones son más propensos al juego on line que las mujeres y que los jóvenes son los que más apuestan. Allí se señala que el 24% cree que el grupo más afectado por la ludopatía son los adolescentes de 12 a 16 años.

De hecho, tres de cada diez personas conoce a alguien de su entorno social afectado por la ludopatía. Incluso se detectó que el 9% de los encuestados reconoce que realiza apuestas online y crece la preocupación especialmente porque entre los jóvenes la cifra de participación en este tipo de transacciones trepa al 16%.

Asimismo, existe cierto consenso con respecto al rol del Estado para prevenir este tipo de adicciones, aunque las opiniones sobre qué debería hacer frente a las apuestas online están divididas entre la prohibición (39%) y la regulación (38%). De allí surge que seis de cada 10 encuestados se muestran a favor de restringir las apuestas online.

Entre las medidas posibles, alrededor del 60% de los encuestados está de acuerdo con que el Estado prohíba las publicidades referidas a apuestas online, incluso en partidos de fútbol y otros eventos deportivos, y una cifra similar señala que el Estado debería prohibir el uso de tarjetas de crédito para este tipo de transacciones.

El grupo de menor nivel educativo es el más favorable a la prohibición (48%), mientras que el segmento de mayor nivel educativo es el más consciente de los riesgos de los juegos de azar.

La adicción al juego implica que las personas son incapaces de resistir los impulsos a jugar y el crecimiento de las aplicaciones y sitios de apuestas ha llevado a aumentar la cantidad de casos porque también creció la accesibilidad a este tipo de espacios virtuales.

En ese contexto, la Comisión de Prevención de Adicciones de la Cámara de Diputados comenzó en estos días analizar un proyecto de ley para que las páginas web de apuestas deben tener filtros de edad mucho más confiables y efectivos que los actuales para evitar el ingreso de menores, al tiempo que prohíbe las publicidades no dirigidas --en todos sus formatos-- "para que dejen de tentar a los adolescentes a meterse en el mundo del juego".

Walter Martello, responsable del Observatorio de Adicciones de Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, se reunió con diputados bonaerenses para trazar un proyecto en el mismo sentido. Aseguró que se dio un despegue de este alarmante fenómeno después de la pandemia y que son los y las docentes quienes comenzaron a emitir las señales de alarma: “Hoy la mayoría de los reclamos que estamos recibiendo es por jóvenes que padecen ludopatía a tal grado que no pueden dejar de apostar incluso en las escuelas. Empieza a explotar por ahí, a partir de mitad del año pasado de una manera tremenda” sostuvo.

Advirtió, además, que “generalmente a la ludopatía, a diferencia del consumo de sustancias que se pueden notar, lamentablemente se advierte cuando ya son casos graves”. También compartió otro dato preocupante: “Como sucede con el alcohol, observamos que cada vez desciende más la edad de inicio”.

P/12