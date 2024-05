No hay pacto de mayo: derrota política del Gobierno de Milei

El presidente anunció que como no le votaron la ley ómnibus, no habrá acto con los gobernadores el sábado.

Javier Milei confirmó que no existirá el pacto de mayo y se autoinfligió otra derrota política contra el Congreso y los gobernadores.

El presidente dijo a Jony Viale en TN que no habrá pacto porque no se votó la ley ómnibus y dio por cerrada una novela que tuvo capítulos discordantes desde que anunció el evento en la asamblea legislativa del primero de marzo.

La primera advertencia, hecha por el propio presidente ese día en el Congreso, fue que no habría pacto de mayo sin la ley ómnibus sancionada.

Cuando se comenzó a dilatar en el Senado, la Rosada filtró que el pacto se haría igual con los gobernadores y sin ley. Luego Milei dijo que podía ser el 9 de julio pese a que el nombre del pacto estaba acompañado de un mes diferente y después analizaron el 20 de junio con una mudanza a Rosario por el día de la bandera.

Finalmente la última versión es que podían hacer un acto con la ciudadanía y contra la casta, sin invitar a los gobernadores. Milei entonces será el único orador de un acto que se hará meramente para celebrar el día de la patria, como cualquier otro año.

Los cordobeses, como anticipó LPO, están molestos porque el presidente quiere usar el Cabildo para un acto partidario. De todos modos, Martín Llaryora dijo que acompañará las actividades de Milei en su provincia.